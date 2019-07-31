Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17РИА Новости 14:05
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17. Дипломат отметил, что Куала-Лумпур обеспокоен происходящим вокруг расследования инцидента.
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с чего всё началось
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.Известия13:00
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МИД Малайзии призвал не обвинять голословно Россию в катастрофе МН17
Национальная служба новостей13:14
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