Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

с чего всё началось

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17. Дипломат отметил, что Куала-Лумпур обеспокоен происходящим вокруг расследования инцидента.

В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17

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