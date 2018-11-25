Происшествия
Певицу Машидат Омарову ранили в Махачкале
Певицу Машидат Омарову ранили в МахачкалеГазета.Ru09:40
Дагестанскую певицу Машидат Омарову ранил неизвестный. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД по республике. Отмечается, что артистка была госпитализирована, ей сделали операцию.
Газета.Ru09:40
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Происшествия
На строительном рынке в Балашихе ликвидировано открытое горение
Обновлено в 07:44
Происшествия
Число пострадавших в ходе акций протеста в Париже достигло 30 человек
Число пострадавших в ходе акций протеста против роста цен на автомобильное топливо в Париже достигло 30 человек.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Латвии задержан еще один русскоязычный журналист
Сообщается, что местного русскоязычного журналиста и представителя правозащитного движения "Конгресс неграждан" Юрия Алексеева полиция безопасности Латвии задержала 23 ноября.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В московском ресторане у женщины украли кольцо стоимостью $170 тысяч
В одном из столичных ресторанов у посетительницы украли кольцо, стоимость которого составляет около $170 тыс. (более 11 млн рублей).
Обновлено в 09:39
Происшествия
В США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ
Как отмечается, полиция перепутала стрелка с обычным покупателем и по ошибке застрелила посетителя ТЦ.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста
Полиция Индии не может забрать тело туриста, убитого туземцами на запрещенном к посещению острове Северный Сентинел.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В результате пожара в Ростовской области погибли четыре человека
Тела четырех человек обнаружены на месте пожара в одноэтажном частном доме в станице Нижнекундрючинская Усть-Донецкого района Ростовской области.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Российские туристы вылетят в Хабаровск с острова Хайнань 26 ноября
Пассажиры авиакомпании "ИрАэро", 280 человек, которые третьи сутки не могут вылететь в Хабаровск с острова Хайнань, должны отправиться домой 26 ноября.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Госдуме предлагают привлекать к уголовной ответственности с 12 лет
Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме намерены предложить снизить возраст наступления уголовной ответственности с 14 лет до 12 лет.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату во время драки
Сотрудники Росгвардии в Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату в своего оппонента рядом с рестораном, боеприпас не взорвался, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по РСО-Алания.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает обвинения в финансовых махинациях
Бывший председатель совета директоров компании Nissan Карлос Гон заявил, что он не занимался финансовыми махинациями, передает телеканал NHK.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Сотрудник РЖД погиб из-за сорванной ветром кровли в Иркутской области
Обновлено в 09:03
Происшествия
Массовое ДТП произошло под Кемерово, есть пострадавшие
Сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей произошли на участке автодороги «Кемерово — Лесная Поляна».
Обновлено в 10:11
Происшествия
В окрестностях Уфы столкнулись около десяти машин
Массовое ДТП произошло на трассе Уфа-Аэропорт перед въездом в город около 19.30 (17.30 мск). По этой причине затруднено движение в Уфу.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Купчино школьница умерла от отравления таблетками
В квартире дома по Бухарестской улице был найден труп школьницы, сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 09:37