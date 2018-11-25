Происшествия

Певицу Машидат Омарову ранили в Махачкале
Газета.Ru
09:40

Дагестанскую певицу Машидат Омарову ранил неизвестный. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД по республике. Отмечается, что артистка была госпитализирована, ей сделали операцию.
Газета.Ru09:40

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