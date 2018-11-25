Происшествия
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат ОмарасхабовуГазета.Ru13:11
Омарасхабова госпитализирована с ранениями брюшной полости, ее состояние оценивается как тяжелое. В Махачкале неизвестный несколько раз выстрелил в заслуженную артистку Дагестана, поп-певицу Машидат Омарасхабову, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Газета.Ru13:11
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