Происшествия

В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову
Российская газета
09:08

В ночь на воскресенье неизвестный открыл огонь по певице, заслуженной артистке Дагестана Машидат Омарасхабовой, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Инцидент произошел возле дома по проспекту Шамиля в Махачкале, где живет певица.
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