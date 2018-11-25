Происшествия
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат ОмарасхабовуРоссийская газета09:08
В ночь на воскресенье неизвестный открыл огонь по певице, заслуженной артистке Дагестана Машидат Омарасхабовой, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Инцидент произошел возле дома по проспекту Шамиля в Махачкале, где живет певица.
Российская газета09:08
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