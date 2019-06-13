Технологии

В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»REGNUM 17:43

Напомним, ранее стало известно, что по инициативе Mail.ru Group произошло отключение от оператора «Вымпелком». При этом у абонентов «Билайна» упала скорость доступа к сервисам Mail.ru Group, в том числе к социальной сети «ВКонтакте».
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«Вымпелком» зафиксировал проблемы с доступом абонентов к сервисам Mail.ru Group

ТАСС14:57

У пользователей «Билайн» начались проблемы с сервисами Mail.ru

Интерфакс16:48

Абоненты «Билайна» столкнулись с ограничением доступа к сервисам Mail.ru

РИА Новости15:53

Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»

Коммерсантъ16:09

Mail.ru Group перекрыла выделенный интернет-канал для клиентов «Билайна»

РБК16:30

Mail.ru Group опровергла заявление «Билайн» о проблемах с ее интернет-ресурсами

Lenta.ru15:23

Mail.ru Group ограничил для абонентов «Билайна» доступ к своим сервисам

Говорит Москва16:42
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Футбол

Азар прошёл медобследование в «Реале»

Обновлено в 13:22
Энергетика

Мексика официально отменила конкурс по поиску партнеров для Pemex

Власти Мексики официально отменили назначенный на октябрь конкурс по поиску партнеров для государственной нефтяной компании Pemex (так называемые "фарм-ауты"), сообщила национальная комиссия по углеводородам.
Обновлено в 20:52
Авто

Kia показала новый кроссовер для России

Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Футбол

«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Обновлено в 17:14
Авто

Volkswagen и BMW строят завод литий-ионных аккумуляторов

Строительство первого завода по производству батарей начнут в августе 2019 года, а уже в 2021 году на нем начнут выпускать литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес

CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес

Обновлено в 20:29
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Политика

Медведев раскритиковал Роскосмос

Выступая на совещании по вопросу развития госкорпорации, глава правительства признал освоение бюджетных средств Роскосмосом недостаточно эффективным.
Обновлено в 08:57
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Чили, сообщает Национальный сейсмологический центр университета.
Обновлено в 20:51
Транспорт

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
Обновлено в 18:00
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Футбол

Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России

Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Происшествия

На юге Сахалина в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пассажиры

Обновлено в 20:23
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Политика

Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории

"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда был учрежден Минэкономразвития России с ВЭБ более года назад в рамках работы по повышению производительности труда.
Обновлено в 21:15
Политика

Володин назвал условие возвращения России в ПАСЕ: спокойно не будет

По словам спикера Госдумы, достигнута договоренность со спикером Совета Федерации, что при подписании заявки на участие в сессии ПАСЕ будет сделана важная оговорка: «в случае лишения нашей делегации хоть какого-то полномочия мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ».
Обновлено в 10:32
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:34
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Кино

Вышел трейлер фильма «Доктор сон»

В Сети появился трейлер фильма «Доктор сон», который станет продолжением знаменитой ленты Стенли Кубрика «Сияние» 1980 года.
Обновлено в 13:05
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