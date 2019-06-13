Технологии
В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»REGNUM 17:43
Напомним, ранее стало известно, что по инициативе Mail.ru Group произошло отключение от оператора «Вымпелком». При этом у абонентов «Билайна» упала скорость доступа к сервисам Mail.ru Group, в том числе к социальной сети «ВКонтакте».
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Авто
Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo
Обновлено в 11:23
Космос
Совет РАН по космосу призвал начать работы по проекту «Венера-Д»
Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д».
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии
Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено 11 июня в 12:19
Хоккей
«Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Седьмой и решающий матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прошедший на арене «Ти-Ди Гарден», завершился победой «Сент-Луиса» со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Экс-муж Натальи Водяновой станет отцом в четвертый раз
Сегодня экс-супруг 37-летней Натальи Водяновой Джастин Тревор Беркли Портман сообщил в своем микроблоге в Instagram радостную новость: через четыре недели он в четвертый раз станет отцом.
Обновлено в 10:45
Общество
Куклачев пообещал подарить кота Алибасову
Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Кино
В сети появился трейлер сиквела «Сияния»
Обновлено в 18:06
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Путешествия
Эксперт рассказал об опасности пятизвездочных отелей
Британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев рассказал, какие опасности поджидают туристов в пятизвездочных отелях, пишет Daily Mail.
Обновлено в 17:20
Технологии
Дуров связал кибератаку на Telegram с протестами в Гонконге
Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что недавняя массовая DDOS-атака, которая привела к перебоям в работе мессенджера, велась преимущественно из Китая.
Обновлено в 03:44
Футбол
Мамаев назвал происходящие в суде позором
Обновлено в 08:15
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 16:40
Происшествия
На востоке Москвы горит Измайловский кремль
Обновлено в 15:59
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Футбол
Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость
Обновлено в 18:05
Политика
Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив
Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Политика
Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам
Обновлено вчера в 10:03
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00