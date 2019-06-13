В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»REGNUM 17:43

Напомним, ранее стало известно, что по инициативе Mail.ru Group произошло отключение от оператора «Вымпелком». При этом у абонентов «Билайна» упала скорость доступа к сервисам Mail.ru Group, в том числе к социальной сети «ВКонтакте».

В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»

Космос Совет РАН по космосу призвал начать работы по проекту «Венера-Д» Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д».

Происшествия В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.

Хоккей «Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли Седьмой и решающий матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прошедший на арене «Ти-Ди Гарден», завершился победой «Сент-Луиса» со счетом 4:1.

Политика США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе "Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.

Шоу-бизнес Экс-муж Натальи Водяновой станет отцом в четвертый раз Сегодня экс-супруг 37-летней Натальи Водяновой Джастин Тревор Беркли Портман сообщил в своем микроблоге в Instagram радостную новость: через четыре недели он в четвертый раз станет отцом.

Общество Куклачев пообещал подарить кота Алибасову Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.

Наука В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

Путешествия Эксперт рассказал об опасности пятизвездочных отелей Британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев рассказал, какие опасности поджидают туристов в пятизвездочных отелях, пишет Daily Mail.

Технологии Дуров связал кибератаку на Telegram с протестами в Гонконге Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что недавняя массовая DDOS-атака, которая привела к перебоям в работе мессенджера, велась преимущественно из Китая.

Политика Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Общество Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами» Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

Политика Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом» Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.