Технологии

В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»REGNUM 17:43

Напомним, ранее стало известно, что по инициативе Mail.ru Group произошло отключение от оператора «Вымпелком». При этом у абонентов «Билайна» упала скорость доступа к сервисам Mail.ru Group, в том числе к социальной сети «ВКонтакте».
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«Вымпелком» зафиксировал проблемы с доступом абонентов к сервисам Mail.ru Group

ТАСС14:57

Mail.ru Group опровергла заявление «Билайн» о проблемах с ее интернет-ресурсами

Lenta.ru15:23

У пользователей «Билайн» начались проблемы с сервисами Mail.ru

Интерфакс16:48

Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»

Коммерсантъ16:09

Mail.ru Group перекрыла выделенный интернет-канал для клиентов «Билайна»

РБК16:30

Абоненты «Билайна» столкнулись с ограничением доступа к сервисам Mail.ru

РИА Новости15:53

Mail.ru Group ограничил для абонентов «Билайна» доступ к своим сервисам

Говорит Москва16:42
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Авто

Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo

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Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д».
Обновлено вчера в 06:36
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В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
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Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
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Хоккей

«Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Седьмой и решающий матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прошедший на арене «Ти-Ди Гарден», завершился победой «Сент-Луиса» со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 22:42
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"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
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Сегодня экс-супруг 37-летней Натальи Водяновой Джастин Тревор Беркли Портман сообщил в своем микроблоге в Instagram радостную новость: через четыре недели он в четвертый раз станет отцом.
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Происшествия

В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя

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Общество

Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
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Кино

В сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Обновлено в 18:06
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Путешествия

Эксперт рассказал об опасности пятизвездочных отелей

Британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев рассказал, какие опасности поджидают туристов в пятизвездочных отелях, пишет Daily Mail.
Обновлено в 17:20
Технологии

Дуров связал кибератаку на Telegram с протестами в Гонконге

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что недавняя массовая DDOS-атака, которая привела к перебоям в работе мессенджера, велась преимущественно из Китая.
Обновлено в 03:44
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Мамаев назвал происходящие в суде позором

Обновлено в 08:15
Политика

Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу

Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Обновлено в 04:40
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Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

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Общество

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Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Футбол

Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

Обновлено в 18:05
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Политика

Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив

Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Политика

Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

Обновлено вчера в 10:03
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
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Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
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