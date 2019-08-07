Происшествия

В Магнитогорске взорвали автомобильLenta.ru 03:18

В Магнитогорске взорвался автомобиль, когда водитель открыл дверь машины. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
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Магнитогорец, пострадавший от взрыва, находится в состоянии средней тяжести

Южноуральская панорама03:40

Один человек пострадал при взрыве автомобиля в Магнитогорске

ТАСС02:57

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве автомобиля в Магнитогорске

Znak.com03:56

Причиной взрыва в Магнитогорске могли стать разборки внутри диаспоры Таджикистана

URA.Ru03:26

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве машины в Магнитогорске

74.ru03:04

Был в сознании. Стала известна личность мужчины, пострадавшего в результате взрыва автомобиля

Верстов.Инфо03:59

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего во время взрыва в Магнитогорске

31 канал Челябинска03:18
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Обновлено в 03:47
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Культура

Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Политика

Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено вчера в 17:24
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Общество

В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках

Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек

Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Экономика

Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектора

Обновлено вчера в 04:53
Происшествия

Пропавших сестер нашли в Благовещенске

Пропавших 6 августа в городе Свободный Приамурья родных сестер - десятилетнюю Зину и четырнадцатилетнюю Любу - живыми и невредимыми нашли в городе Благовещенске.
Обновлено в 03:50
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию

Директоров сети стриптиз-клубов в Ижевске, Саранске и Твери заподозрили в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией.
Обновлено в 04:14
Авто

Раскрыт секрет многолетней службы двигателя

Секрет многолетней службы двигателей у таксистов раскрыл эксперт из редакции журнала «За рулем».
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Третий тест системы электронного голосования проведут 21 августа

Третье тестирование системы электронного голосования перед выборами в Мосгордуму пройдет 21 августа.
Обновлено 05 августа в 07:46
Экономика

ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей

Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Кино

Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Общество

Росстат назвал основные причины незанятости граждан

Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Авто

Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов

На домашнем рынке новинка предлагается со 160-сильным атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра, а также с его версией на газе, отдача которой равна 146 л.с. Также у новой Hyundai Sonata имеется тубоверсия, оснащённая 182-сильным мотором.
Обновлено в 02:42
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Общество

Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности

В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.
Обновлено в 02:49
Футбол

«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч

Игрок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку был оштрафован своим клубом на £400 тысяч, передает Mirror.
Обновлено в 03:08
Общество

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

Обновлено в 04:08
Экономика

ВТБ выдал группе ПИК проектное финансирование на достройку двух ЖК в Москве

Банк ВТБ и группа ПИК подписали соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации двух проектов – "Бунинские луга" в новой Москве и Green Park на северо-востоке столицы – с использованием счетов эскроу, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 04:35
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
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