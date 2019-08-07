Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобильLenta.ru 03:18
В Магнитогорске взорвался автомобиль, когда водитель открыл дверь машины. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Магнитогорец, пострадавший от взрыва, находится в состоянии средней тяжести
Южноуральская панорама03:40
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Общество
В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках
Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Экономика
Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектора
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Пропавших сестер нашли в Благовещенске
Пропавших 6 августа в городе Свободный Приамурья родных сестер - десятилетнюю Зину и четырнадцатилетнюю Любу - живыми и невредимыми нашли в городе Благовещенске.
Обновлено в 03:50
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию
Директоров сети стриптиз-клубов в Ижевске, Саранске и Твери заподозрили в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией.
Обновлено в 04:14
Авто
Раскрыт секрет многолетней службы двигателя
Секрет многолетней службы двигателей у таксистов раскрыл эксперт из редакции журнала «За рулем».
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Третий тест системы электронного голосования проведут 21 августа
Третье тестирование системы электронного голосования перед выборами в Мосгордуму пройдет 21 августа.
Обновлено 05 августа в 07:46
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Авто
Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов
На домашнем рынке новинка предлагается со 160-сильным атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра, а также с его версией на газе, отдача которой равна 146 л.с. Также у новой Hyundai Sonata имеется тубоверсия, оснащённая 182-сильным мотором.
Обновлено в 02:42
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Общество
Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.
Обновлено в 02:49
Футбол
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч
Игрок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку был оштрафован своим клубом на £400 тысяч, передает Mirror.
Обновлено в 03:08
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 04:08
Экономика
ВТБ выдал группе ПИК проектное финансирование на достройку двух ЖК в Москве
Банк ВТБ и группа ПИК подписали соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации двух проектов – "Бунинские луга" в новой Москве и Green Park на северо-востоке столицы – с использованием счетов эскроу, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 04:35
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45