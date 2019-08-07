Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобильАлтапресс 06:23
В Магнитогорске прогремел взрыв. По предварительным данным, владелец автомобиля, стоявшего во дворе одного из домов, подошел к машине, открыл дверь. После чего автомобиль взорвался, сообщает Верстов.инфо.
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В Магнитогорске, после взрыва легковушки во дворе многоэтажки, введен план «Перехват»
31 канал Челябинска08:55
Магнитогорец, пострадавший от взрыва, находится в состоянии средней тяжести
Южноуральская панорама03:40
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Экономика
Moody’s оценило негативный эффект для России от новых санкций США
В краткосрочной перспективе новые санкции Соединённых Штатов, которые Вашингтон намерен ввести против России по «делу Скрипалей» в отношении суверенного долга страны, не окажут значительного влияния ввиду очень низких потребностей РФ в финансировании.
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Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский вновь позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.
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Происшествия
Убийцу адвоката Вавилиной приговорили к 19 годам колонии
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Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 по Москве подешевели на $0,08 (на 0,14%) - до $58,86 за баррель.
Обновлено в 01:34
Общество
Работодатели рассказали, что привлекает их внимание на собеседовании
Большинство работодателей в первую очередь привлекает внимание внешний вид кандидата, затем его пунктуальность и только потом соответствие соискателя реальным требованиям.
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Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
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Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае холодов
В Госдуме предложили включать летом отопление, если температура воздуха на улице значительно ниже климатической нормы.
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Происшествия
Пожар в битумном хранилище в Дзержинском локализован
"В 13:51 мск пожар локализован на площади 200 кв. м, горели две бытовки и битумное хранилище", - сказали в ведомстве, добавив, что емкость с битумом находится в здании из бетона.
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«Уотфорд» претендует на Уэлбека
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
В России приступили к летным испытаниям тяжелого БЛА «Охотник»
Обновлено 04 августа в 03:03
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Политика
Губернатор Ставрополья рассказал Путину о курортном сезоне
В Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Около тысячи свиней погибли от удара электротоком под Тюменью
Около тысячи свиней погибли от электротока на ферме в селе Тюменской области.
Обновлено в 08:43
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Стильные и счастливые: Виктория Бекхэм показала, как они с Дэвидом катаются на велосипедах
Дэвид позирует с обнаженным торсом, а Виктория отдала предпочтение платью с разрезами и стильной черной кепке. — подписала фото Виктория.
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Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Технологии
Эксперты рассказали о правилах кибербезопасности для граждан
Владельцам компьютеров и других гаджетов следует тщательно соблюдать цифровую гигиену — правила, которые обеспечивают цифровую безопасности, не позволяя допустить утечку данных пользователя, пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 09:12
Общество
В визовом центре Финляндии в Петербурге образуются огромные очереди
С начала недели петербуржцы выстраиваются в большие очереди в визовом центре Финляндии на улице Марата.
Обновлено в 05:42
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Происшествия
В польской деревне назначили награду за рождение мальчика
В деревне Мейсьце Оджаньске в Опольском воеводстве на юге Польши, где последние десять лет рождаются только девочки, назначили награду за рождение мальчика.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
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Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Политика
Глава ЦИК заявила об устаревшем механизме сбора подписей за кандидатов
Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Обновлено в 08:36
Музыка
Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову
Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:13