Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобильАлтапресс 06:23
В Магнитогорске прогремел взрыв. По предварительным данным, владелец автомобиля, стоявшего во дворе одного из домов, подошел к машине, открыл дверь. После чего автомобиль взорвался, сообщает Верстов.инфо.
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Магнитогорец, пострадавший от взрыва, находится в состоянии средней тяжести
Южноуральская панорама03:40
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Политика
Россиянин задержан в США за контрабанду деталей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов обвиняется в незаконном вывозе в Россию комплектующих частей и аксессуаров для оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение прокуратуры нью-йоркского района Бруклин.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Убийцу адвоката Вавилиной приговорили к 19 годам колонии
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено вчера в 06:00
Наука
В России разработали систему распознавания эмоционального состояния
Министерство науки и высшего образования РФ сообщило о том, что молодые ученые Государственного университета управления разработали систему распознавания эмоционального состояния человека.
Обновлено в 05:41
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Собянин поручил внедрить искусственный интеллект для диагностики онкозаболеваний
"Очень важная история - создание единого референт-центра, где можно было бы концентрировать снимки МРТ, КТ, маммографов, и там, на этой базе, ставить диагностику, привлекать лучших специалистов, и, что немаловажно, внедрять искусственный интеллект, машиночтение, чтобы помимо человеческого глаза работал и искусственный интеллект для качественной и быстрой диагностики", - рассказал мэр.
Обновлено в 07:41
Общество
Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля
Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля, сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 07:54
Происшествия
Вокзал в Хельсинки эвакуировали из-за возгорания морозильника
Посетителей центрального железнодорожного вокзала финского Хельсинки эвакуировали в связи с возгоранием, возникшим в камере одного из морозильников.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Полицейский из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram
Водитель автомобиля погиб на месте. Стало известно, что 23-летний Эмиль служил в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
ДТП случилось неподалеку от города Аланья, когда группа туристов ехала в сафари-тур в каньон Сападере.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Экономика
Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими
Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США.
Обновлено в 06:27
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 августа, члены рабочей группы ЦИК рекомендовали Центризбиркому отказать в жалобе сразу нескольким незарегистрированным кандидатам.
Обновлено в 07:02
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика
Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» ускорить встречу
Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров стран — участниц нормандского формата возобновить переговоры по поводу Донбасса как можно быстрее, пишет RT.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Футбол
Защитник «Вильярреала» Руис перешел в «Бешикташ»
Защитник Вильярреала Виктор Руис продолжит карьеру в чемпионате Турции. Сегодня, 7 августа, он подписал трехлетний контракт с Бешикташем.
Обновлено в 07:45
Общество
В Госдуме предложили включать отопление летом
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров
Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1, 5 – 2 млрд руб. Об этом заявил министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов, передает "РИА Новости".
Обновлено в 05:26
Кино
Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним
Обновлено в 05:50
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Общество
Норму вылова рыбы в Астраханской области увеличили до 10 кг
Вчера в ходе встречи врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с заместителем министра сельского хозяйства России — руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым стало известно о замечательной новости как для астраханцев, так и гостей региона, во многом приезжающих сюда именно на рыбалку.
Обновлено в 00:17