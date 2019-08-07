В Магнитогорске прогремел взрыв. По предварительным данным, владелец автомобиля, стоявшего во дворе одного из домов, подошел к машине, открыл дверь. После чего автомобиль взорвался, сообщает Верстов.инфо.

Политика Россиянин задержан в США за контрабанду деталей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов обвиняется в незаконном вывозе в Россию комплектующих частей и аксессуаров для оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение прокуратуры нью-йоркского района Бруклин.

Армия и оружие Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.

Наука В России разработали систему распознавания эмоционального состояния Министерство науки и высшего образования РФ сообщило о том, что молодые ученые Государственного университета управления разработали систему распознавания эмоционального состояния человека.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Происшествия Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.

Здоровье Собянин поручил внедрить искусственный интеллект для диагностики онкозаболеваний "Очень важная история - создание единого референт-центра, где можно было бы концентрировать снимки МРТ, КТ, маммографов, и там, на этой базе, ставить диагностику, привлекать лучших специалистов, и, что немаловажно, внедрять искусственный интеллект, машиночтение, чтобы помимо человеческого глаза работал и искусственный интеллект для качественной и быстрой диагностики", - рассказал мэр.

Общество Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля, сообщает телеканал «Москва 24».

Происшествия Вокзал в Хельсинки эвакуировали из-за возгорания морозильника Посетителей центрального железнодорожного вокзала финского Хельсинки эвакуировали в связи с возгоранием, возникшим в камере одного из морозильников.

Происшествия Полицейский из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram Водитель автомобиля погиб на месте. Стало известно, что 23-летний Эмиль служил в правоохранительных органах.

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП в Турции ДТП случилось неподалеку от города Аланья, когда группа туристов ехала в сафари-тур в каньон Сападере.

Армия и оружие В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.

Экономика Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США.

Политика ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 августа, члены рабочей группы ЦИК рекомендовали Центризбиркому отказать в жалобе сразу нескольким незарегистрированным кандидатам.

Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Политика Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» ускорить встречу Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров стран — участниц нормандского формата возобновить переговоры по поводу Донбасса как можно быстрее, пишет RT.

Происшествия Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".

Футбол Защитник «Вильярреала» Руис перешел в «Бешикташ» Защитник Вильярреала Виктор Руис продолжит карьеру в чемпионате Турции. Сегодня, 7 августа, он подписал трехлетний контракт с Бешикташем.

Экономика Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1, 5 – 2 млрд руб. Об этом заявил министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов, передает "РИА Новости".

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Политика Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.