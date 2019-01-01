Происшествия
В Магнитогорске взорвалась маршрутка
В Магнитогорске взорвалась маршруткаУтро.ru13:47
По их данным, инцидент произошел на ул. Карла Маркса, где еще вчера рухнул жилой подъезд многоэтажки. Со ссылкой на жильцов района, издание сообщило, что вероятно могло загореться маршрутное такси. По предварительной версии, автомобиль работал на газу: сначала взорвался бак, а потом лопнули колеса.
Утро.ru13:47
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