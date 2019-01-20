Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося домаРИА Новости 16:02

В последний день 2018 года в жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв бытового газа, после которого обрушился один из подъездов. В результате трагедии погибли 39 человек.
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В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

РИА Новости16:02

Видео уже в соцсетях. Обрушились оставшиеся конструкции седьмого подъезда

Верстов.Инфо10:52

В Магнитогорске демонтировали стену пострадавшего от взрыва дома

РБК12:52

В Магнитогорске рухнула огромная конструкция взорванного дома

Znak.com12:25

«В штатном режиме»: в Магнитогорске снесли уцелевшую при взрыве стену

74.ru09:43

В Магнитогорске снесли стену дома, поврежденную при обрушении подъезда

ТАСС08:47

В Магнитогорске снесли повреждённую при обрушении подъезда стену

RT на русском14:08
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара на северо-востоке Москвы

Обновлено в 13:46
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В ходе беспорядков в Афинах пострадали 25 полицейских

Обновлено в 15:10
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Теплоход врезался в причал на Софийской набережной в Москве

Всепогодный теплоход «Рэддисон ройал» врезался в причал на Софийской набережной в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 15:49
Происшествия

В Москве возле здания Главной военной прокуратуры произошла стрельба

По версии полицейских, инцидент произошел 20 января около 23:15 мск напротив д. 9 корп. 1 по Оболенскому переулку (соседнее здание — Главная военная прокуратура).
Обновлено в 17:21
Происшествия

Двое детей провалились под лед в Пензенской области

Обновлено в 14:55
Происшествия

Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос

Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Под Ульяновском при хлопке бытового газа пострадал человек

Хлопок бытового газа произошел в многоэтажном доме в рабочем поселке Ишеевка Ульяновской области.
Обновлено в 16:37
Происшествия

На акции «желтых жилетов» во Франции задержали около 300 человек

Около 300 человек задержаны во Франции в ходе десятой акции протестов "желтых жилетов" в субботу, 19 января, передает BFMTV.
Обновлено в 11:35
Происшествия

На трассе в Челябинской области опрокинулся микроавтобус

Микроавтобус опрокинулся на трассе в Челябинской области, в результате травмы получили 11 человек.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ

Автомобиль, в салоне которого были два человека, упал с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре в подмосковном Одинцово, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Норвегии пришла в сознание раненная россиянином женщина

В Норвегии пришла в сознание 25-летняя женщина, получившая ножевое ранение при нападении россиянина в одном из магазинов в Осло, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Марий Эл легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

По данным МЧС по Марий Эл, частный легкомоторный двухместный самолет совершил вынужденную посадку в Звениговском районе днем в воскресенье.
Обновлено в 07:23
Происшествия

У купавшихся в проруби россиян угнали машину с ребенком

Под Красноярском угнали автомобиль со спящим внутри ребенком, пока его родители купались в проруби на Крещение.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Жители Петербурга пожаловались на странный запах

Обновлено в 07:30
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Сирия: мощный взрыв прогремел в городе Африн, есть жертвы

По данным издания, четыре человека погибли, 11 пострадали в результате взрыва в Африне.
Обновлено в 04:48
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