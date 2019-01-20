Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося домаРИА Новости 16:02
В последний день 2018 года в жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв бытового газа, после которого обрушился один из подъездов. В результате трагедии погибли 39 человек.
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Происшествия
Один человек погиб в результате пожара на северо-востоке Москвы
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По версии полицейских, инцидент произошел 20 января около 23:15 мск напротив д. 9 корп. 1 по Оболенскому переулку (соседнее здание — Главная военная прокуратура).
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Происшествия
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По данным МЧС по Марий Эл, частный легкомоторный двухместный самолет совершил вынужденную посадку в Звениговском районе днем в воскресенье.
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Сирия: мощный взрыв прогремел в городе Африн, есть жертвы
По данным издания, четыре человека погибли, 11 пострадали в результате взрыва в Африне.
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