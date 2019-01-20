Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося домаВести.Ru 08:59
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами. Как рассказал ТАСС директор предприятия "РВС" Юрий Овчаров, работы прошли штатно.
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Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
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Космос
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили массированный удар Израиля по Дамаску
Израиль сообщил, что главной целью стали объекты иранских сил. Удары наносились с территории Ливана.
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Общество
В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти
В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщает издание Universal.
Обновлено в 01:07
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт для молодежи «Кликни и молись»
Обновлено в 11:38
Авто
«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»
В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.
Обновлено в 09:52
Культура
Скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес
Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
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Общество
Московский планетарий составил карту полного затмения Луны 21 января
Московский планетарий создал карту-расписание полного затмения Луны на 21 января 2019 года.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Общество
Власти Таганрога выделили малоимущей семье пособие в 47,5 рубля
Управление социальной защиты Таганрога после обращения в местную администрацию от многодетной неполной малоимущей семьи приняло решение выделить ей пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".
Обновлено в 18:24
Общество
В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства
Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Общество
В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов
Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Apple вернула в продажу смартфон iPhone SE
На официальном сайте компании Apple снова стал доступен для покупки некогда популярный смартфон iPhone SE.
Обновлено в 05:47
Авто
Honda показала в Детройте обновленный кроссовер CR-V
Компания Honda представила на автосалоне в Детройте рестайлинговый кроссовер CR-V пятого поколения.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус
Смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус с металическим блеском.
Обновлено в 08:41
Политика
В Японии признали невозможность получения большей части Южных Курил
Япония признала, что передача островов Итуруп и Кунашир в данный момент не является возможной.
Обновлено в 15:15
Кино
Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Москве возле здания Главной военной прокуратуры произошла стрельба
По версии полицейских, инцидент произошел 20 января около 23:15 мск напротив д. 9 корп. 1 по Оболенскому переулку (соседнее здание — Главная военная прокуратура).
Обновлено в 17:21
Кино
Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Израильские военные атаковали иранские силы в Сирии
Армия обороны Израиля в ночь с 20 на 21 января начала наносить удары. Она атаковала иранские силы, базирующиеся в Сирии.
Обновлено в 19:19
Здоровье
Эксперты рассказали о влиянии лунного затмения на здоровье человека
«С точки зрения физики, химии и медицины, прямого влияния лунного затмения на здоровье человека не существует», — цитирует кандидата медицинских наук, заместителя главного врача по консультативно-диагностической работе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслана Кошелева РИА Новости.
Обновлено в 20:49
Армия и оружие
Российские силовики получат 200 комплектов ружей и систем борьбы с БПЛА
Российские силовые структуры и организации в первой половине 2019 года получат около 200 комплектов радиоэлектронных ружей "Пищаль" и многофункциональных комплексов "Ратник" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 19:14
Кино
Сборы фильма «Т-34» в России и СНГ превысили 2 млрд рублей
Обновлено в 16:39
Общество
Итальянец пробежал около 40 км в 50-градусный мороз в Якутии
Итальянский бегун-экстремал Паоло Вентурини пробежал около 40 км при температуре свыше 50 градусов мороза.
Обновлено в 17:26
Политика
Девять полицейских пострадали во время протестов в Афинах
Обновлено в 09:59
Здоровье
Минздрав намерен вдвое снизить норму суточного потребления соли
Минздрав намерен снизить норму суточного потребления соли в два раза — до 5 г. Соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время, рассказал «Известиям» замглавы ведомства Олег Салагай.
Обновлено в 16:35
Происшествия
В Мексике преступники убили семерых участников вечеринки
Обновлено в 20:00
Происшествия
Теплоход врезался в причал на Софийской набережной в Москве
Всепогодный теплоход «Рэддисон ройал» врезался в причал на Софийской набережной в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Якутии задержали бизнесмена за попытку дать взятку министру
Сотрудники УФСБ по Якутии задержали генерального директора компании «Якутская ярмарка» Михаила Федороваза попытку дать взятку чиновнику.
Обновлено в 20:39