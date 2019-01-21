Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося домаВести.Ru 08:59

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами. Как рассказал ТАСС директор предприятия "РВС" Юрий Овчаров, работы прошли штатно.
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В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

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Видео уже в соцсетях. Обрушились оставшиеся конструкции седьмого подъезда

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В Магнитогорске снесли стену дома, поврежденную при обрушении подъезда

ТАСС08:47

В Магнитогорске демонтировали стену пострадавшего от взрыва дома

РБК12:52
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