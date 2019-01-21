Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося домаВести.Ru 08:59
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами. Как рассказал ТАСС директор предприятия "РВС" Юрий Овчаров, работы прошли штатно.
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Происшествия
Пожар в жилой многоэтажке на севере Москвы потушен
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Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщает издание Universal.
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В Пензенской области двое детей провалились под лед на реке
Обновлено в 14:28
Происшествия
На акции «жёлтых жилетов» во Франции задержали около 300 человек
Около 300 человек задержаны во Франции в ходе десятой акции протестов «жёлтых жилетов» в субботу, 19 января.
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре в Куршевеле возросло до 25
Число пострадавших при пожаре на горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах увеличилось до 25 человек.
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Происшествия
Один человек пострадал при хлопке бытового газа под Ульяновском
По меньшей мере один человек госпитализирован в результате хлопка газа в многоэтажном доме в поселке Ишеевка Ульяновской области в воскресенье, 20 января.
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Происшествия
На трассе в Челябинской области опрокинулся микроавтобус
Микроавтобус опрокинулся на трассе в Челябинской области, в результате травмы получили 11 человек.
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Происшествия
В Одинцово машина упала с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ
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Происшествия
Теплоход врезался в причал на Софийской набережной в Москве
Всепогодный теплоход «Рэддисон ройал» врезался в причал на Софийской набережной в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Происшествия
Стрингер Sputnik пострадал в ходе протестов в Афинах
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Происшествия
«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию
Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Происшествия
В Норвегии пришла в сознание раненная россиянином женщина
В Норвегии пришла в сознание 25-летняя женщина, получившая ножевое ранение при нападении россиянина в одном из магазинов в Осло, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Марий Эл легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
По данным МЧС по Марий Эл, частный легкомоторный двухместный самолет совершил вынужденную посадку в Звениговском районе днем в воскресенье.
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Происшествия
Жители Петербурга пожаловались на странный запах
В Петербурге на Васильевском острове второй день ощущается химический запах. Специалисты пока не могут сказать, каков его источник.
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Происшествия
Водитель иномарки устроил стрельбу в центре Москвы
Конфликт между двумя водителями произошел в Оболенском переулке в центре столицы. Один из участников решил пустить в ход оружие.
Обновлено в 16:12