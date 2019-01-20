Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося домаВести.Ru 08:59

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами. Как рассказал ТАСС директор предприятия "РВС" Юрий Овчаров, работы прошли штатно.
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В Магнитогорске демонтировали стену между подъездами, где произошел взрыв

РИА Новости11:40

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

Вести.Ru08:59

В Магнитогорске демонтировали поврежденную взрывом стену дома

Lenta.ru10:55

«В штатном режиме»: в Магнитогорске снесли уцелевшую при взрыве стену

74.ru09:43

В Магнитогорске аккуратно обрушили стену дома, пострадавшего от взрыва газа. От двух подъездов почти ничего не осталось

Фонтанка.Ру11:28

В Магнитогорске снесли стену дома, поврежденную при обрушении подъезда

ТАСС08:47

Видео уже в соцсетях. Рабочие обрушили оставшиеся конструкции седьмого подъезда

Верстов.Инфо10:52
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Армия и оружие

ЗРК «Панцирь» и «Бук» отразили авиаудар Израиля по аэропорту в Сирии

Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» в ходе отражения авиаудара израильских ВВС по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет.
Обновлено в 08:29
Кино

Скончался продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»

Обновлено в 11:15
Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Наука

В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII – середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, сообщили в министерстве по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:41
Общество

В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов

Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Спасатели не нашли опасных веществ в воздухе на Васильевском острове

Обновлено в 10:58
Авто

«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»

В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Муж Елизаветы II нарушил закон через пару дней после ДТП

Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа заметили непристегнутым за рулем автомобиля спустя всего пару дней после ДТП.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тибетском автономном районе на юге-западе Китая, говорится в заявлении сейсмического центра Китая.
Обновлено в 10:30
Общество

Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение

Обновлено 18 января в 08:14
Происшествия

Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос

Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 07:10
Политика

В Афинах проходят массовые протесты против переименования Македонии

Обновлено в 10:47
Происшествия

На акции «желтых жилетов» во Франции задержали около 300 человек

Около 300 человек задержаны во Франции в ходе десятой акции протестов "желтых жилетов" в субботу, 19 января, передает BFMTV.
Обновлено в 11:35
Общество

От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза

Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В результате пожара в Куршевеле погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, 25 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ

Автомобиль, в салоне которого были два человека, упал с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре в подмосковном Одинцово, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 07:37
Кино

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Обновлено в 04:42
Общество

На Москву надвигаются аномальные морозы

22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 09:29
Интернет

Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры

Обновлено в 05:08
Происшествия

На трассе в Челябинской области опрокинулся микроавтобус

Микроавтобус опрокинулся на трассе в Челябинской области, в результате травмы получили 11 человек.
Обновлено в 10:12
Политика

В Кремле обвинили Абэ в осложнении переговоров по Курилам

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ по Курильским островам осложнят переговоры с главой государства Владимиром Путиным по мирному договору, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Японии скончался старейший мужчина мира

Обновлено в 06:03
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76

Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Чечне без электричества остались более 120 тыс. человек

Около 122 500 человек остались без энергоснабжения в Урус-Мартановском районе в Чечне. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Нетаньяху прокомментировал удар ВВС Израиля по объектам в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по объектам на территории Сирии.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни

Обновлено вчера в 16:50
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено в 09:52
Хоккей

Дивизион Чернышева обыграл Дивизион Боброва в финале Матча звезд КХЛ

В финале Матча звезд КХЛ Дивизиона Чернышева обыграл Дивизион Боброва со счетом 4:3.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл

Обновлено в 08:52
Кино

Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»

Deadline пишет, что четвертый сезон «Короны» скорее всего будет происходить в конце 70-х, когда Тэтчер стала первой женщиной-главой британского правительства.
Обновлено в 10:13
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