В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 36 человек.

с чего всё началось

Опознаны 22 человека, погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Среди них — трое детей, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

В Магнитогорске опознали 22 погибших при обрушении дома

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