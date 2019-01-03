Опознаны тела 22 погибших при взрыве газа в Магнитогорске, в том числе 3 детей, сообщил журналистам в четверг представитель ГУМЧС по Челябинской области.

с чего всё началось

Тела 22 погибших в результате обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске опознаны, в том числе 3 детей. Об этом представителям СМИ рассказал представитель регионального главка МЧС.

Культура Культура В первый день Нового года скончался Крис Кельми

Космос Космос Китай объявил об успешной посадке зонда на обратной стороне Луны Китайский космического аппарат «Чанъэ-4» в первые в истории человечества успешно приземлился на обратной стороне Луны.

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Хоккей Хоккей Сборная России разгромила словаков и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

Происшествия Происшествия Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Финансы Финансы Рубль растет по отношению к доллару и евро В начале года рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

Происшествия Происшествия Подозреваемый в шпионаже американец был задержан в гостинице «Метрополь» при получении секретных сведений Бывший морпех был задержан 28 декабря сотрудниками ФСБ. Его брат рассказал CNN, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу своего друга.

Происшествия Происшествия Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Космос Космос В NASA сообщили, что астероид Ultima Thule состоит из двух частей Астероид Ultima Thule является бинарным астероидом, состоящим из двух частей, соединившихся воедино на раннем этапе формирования нашей Солнечной системы.

Происшествия Происшествия Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек Ранее сообщалось о 19 погибших. Таким образом, число жертв трагедии достигло 21. О судьбе еще двух десятков людей пока неизвестно.

Хоккей Хоккей Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2019

Происшествия Происшествия В Москве в ДТП с маршруткой пострадали девять человек На юге Москвы в аварии с маршруткой пострадали девять человек, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на ряде телефонов На некоторых операционных системах для телефонов мессенджер WhatsApp перестанет работать. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Происшествия Происшествия Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли еще четыре тела Спасатели сообщили, что извлекли из-под завалов четыре тела: двух женщин и мужчины, «пол последнего извлеченного из-под завалов не определен», передает ТАСС.

Политика Политика Помпео потребовал вернуть задержанного в Москве американца Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон потребует возвращения задержанного в России американского гражданина Пола Уилана, передает в среду, 2 января, CNN.

Происшествия Происшествия Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

Экономика Экономика Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.

Гаджеты Гаджеты Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов.

Энергетика Энергетика На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.

Хоккей Хоккей Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодёжного ЧМ по хоккею

Происшествия Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.

Экономика Экономика Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.

Происшествия Происшествия Подозреваемые в убийстве фигуриста Тена частично признали вину

Политика Политика Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.

Происшествия Происшествия Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется Угроза обрушения конструкций жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря из-за взрыва газа рухнул один из подъездов, сохраняется.

Происшествия Происшествия В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом

Автоспорт Автоспорт Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Спорт Спорт Комиссия спортсменов WADA потребовала отстранить РУСАДА Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала принять решение о лишении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).