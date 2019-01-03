Опознаны 22 человека, погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Среди них — трое детей, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

В Магнитогорске опознали 22 погибших при обрушении дома

Космос Космос Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны

Культура Культура В первый день Нового года скончался Крис Кельми 1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.

Хоккей Хоккей Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

Происшествия Происшествия Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра

Хоккей Хоккей Сборная Канады проиграла Финляндии в четвертьфинале МЧМ

Происшествия Происшествия Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 33 Общее количество жертв трагедии возросло до 33, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций На месте трагедии в Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций многоквартирного дома.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске опознали 22 погибших при обрушении дома Опознаны 22 человека, погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Среди них — трое детей, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

Происшествия Происшествия Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).

Экономика Экономика Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.

Энергетика Энергетика На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.

Происшествия Происшествия В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом В Тульской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Белгород», попал в ДТП, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Музыка Музыка Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек» Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.

Происшествия Происшествия Число погибших в Магнитогорске возросло до 33 Количество жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 33 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Происшествия В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак.

Происшествия Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.

Хоккей Хоккей Хоккеист Малкин выразил поддержку жителям Магнитогорска

Происшествия Происшествия «Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали при передаче списка сотрудников засекреченного ведомства Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Космос Космос Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.

Хоккей Хоккей «Питтсбург» разгромил «Рейнджерс», Малкин набрал два очка Игра завершилась победой гостей со счетом 7:2. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин записал на свое имя гол и результативную передачу.

Хоккей Хоккей Швейцария обыграла Швецию в четвертьфинале МЧМ-2019

Гаджеты Гаджеты Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов.

Экономика Экономика Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.

Спорт Спорт Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Происшествия Происшествия Полицейские в Киеве избили авиаконструктора «Антонова» В Киеве полицейские избили 81-летнего авиаконструктора компании «Антонов» Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии».

Авто Авто Tesla отчиталась о рекордном производстве