Происшествия
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении домаLenta.ru02:54
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В Магнитогорске началась церемония прощания с погибшим при взрыве мужчиной
Московский Комсомолец01:58
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Космос
Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»
Обновлено в 03:00
Происшествия
На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки
На месте обрушения жилого дома в Магнитогорске пока не было найдено следов взрывчатых веществ.
Обновлено 01 января в 16:12
Происшествия
Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья
Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем
Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан имеет также и британское гражданство.
Обновлено в 04:42
Политика
Bild: Меркель стала жертвой хакерской атаки
Жертвами хакерской атаки в Германии стали члены кабмина и партий, журналисты, а также канцлер страны Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Обновлено в 05:26
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Спорт
В ВАДА предпочли не спешить с вердиктом по статусу РУСАДА
Вице-президент Линда Хеллеланд и комиссия спортсменов ВАДА призвали принять срочные меры, касающиеся статуса РУСАДА.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»
"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал источник.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин поздравил Церетели с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.
Обновлено в 04:28
Общество
Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана
Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Происшествия
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 02:54
Общество
Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:05
Общество
В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Первый складной смартфон от Xiaomi с гибким экраном попал на видео
На видео удалось запечатлеть первый складной смартфон производства Xiaomi с гибким экраном.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Двое детей погибли в ДТП в Свердловской области
Четыре человека погибли в ДТП с участием лесовоза в Горноуральском городском округе Свердловской области.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России
Обновлено в 05:32
Происшествия
Завершена спасательная операция на месте взрыва в Магнитогорске
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на замглавы МЧС Александра Чуприяна, в результате проведённой поисково-спасательной операции на месте трагедии удалось найти и извлечь из-под обломков тела 39 человек.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Магнитогорске опознаны тела всех погибших при взрыве газа
Тела всех погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске опознаны.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Дальнюю авиацию России пополнят четыре ракетоносца Ту-95МС
Обновлено в 05:42
Происшествия
Опубликован список погибших при обрушении дома в Магнитогорске
Администрация города Магнитогорска Челябинской области опубликовала на своём сайте имена всех погибших в результате обрушения подъезда жилого дома, которое произошло после взрыва бытового газа.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Новгородской области шесть человек погибли при пожаре в частном доме
Возгорание в частном доме в деревне Большое Боротно Окуловского района произошло в ночь с 3 на 4 января.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Трамп опубликовал мем с отсылкой на «Игру престолов»
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Обновлено в 02:16
Политика
Запашный прокомментировал идею запретить детям посещение цирков
Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить несовершеннолетним вход на цирковые представления с участием дрессированных зверей.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В Орске четыре человека погибли от отравления угарным газом
Обновлено в 05:06
Политика
МИД Польши заявил, что не считает Туска своим представителем в ЕС
Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе, заявил в интервью Polska Times глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Новочеркасске обрушилась часть здания
В прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Путин пообещал девочке из Сочи исполнить мечту
Президент России Владимир Путин во время посещения благотворительного матча между "Легендами хоккея" и "Ночной хоккейной лиги" пообещал исполнить желание еще одного ребенка, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 04:59