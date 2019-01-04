Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.

В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома

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