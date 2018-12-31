Происшествия
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажкиКоммерсантъвчера в 22:05
В Магнитогорске в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. По предварительным данным, три человека погибли, 10 извлечены из-под завалов живыми. Неизвестна судьба еще 79 человек.
Коммерсантъвчера в 22:05
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