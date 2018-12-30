Происшествия
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске выросло до 18
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске выросло до 18Интерфакс04:22
Еще два тела извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв достигло 18 человек, сообщает в среду МЧС. Один из погибших - мужчина, второе тело принадлежит трехлетней девочке.
Интерфакс04:22
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