Происшествия

В Магнитогорске из-под завалов дома вытащили живого попугая
Znak.com
03:06

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске живого попугая.
Znak.com03:06
с чего всё началось

В Магнитогорске вытащили живого попугая из-под завалов на месте взрыва

Живого попугайчика вытащили в среду из-под завалов жилого дома в Магнитогорске Челябинской области, где в подъезде произошел взрыв бытового газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
РИА Новости03:00

Подробнее о событии

Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая

ТАСС02:32

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого попугая

Газета.Ru03:03

В Магнитогорске вытащили живого попугая из-под завалов на месте взрыва

РИА Новости03:00

Пернатый жилец. Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли живого попугая

Life.ru02:37

Живого попугая вытащили из-под завалов в Магнитогорске

Известия03:22

Спасатели нашли живого попугая под завалами в Магнитогорске

Челябинск Сегодня03:26

В завалах дома в Магнитогорске нашли живого попугая

Вечерний Челябинск02:37
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Мессенджер WhatsApp перестанет в ближайшее время работать на некоторых устройствах, об этом сообщается на его сайте.
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Происшествия

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

В Дании шесть человек погибли в железнодорожной аварии

Жертвами железнодорожной аварии в Дании стали шесть человек, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на данные железнодорожной компании DSB.
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Происшествия

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Общее число жертв возросло до 18, сообщили в пресс-службе МЧС. «Подтверждаем 18 погибших», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
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Ранее в холдинге "Энергомаш" заявили, что готовы создать макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) большой мощности и стенд для его испытаний, такие агрегаты могли бы найти применение в космической отрасли.
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Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
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Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

В Магнитогорске из-под завалов дома вытащили живого попугая

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске живого попугая.
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Политика

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Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
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Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики

Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.
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Разработчик впервые показал фото нового самоходного орудия «Лотос»

Входящий в госкорпорацию «Ростех» ЦНИИТОЧМАШ впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос», которое планируется принять на вооружение ВДВ после 2020 года.
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АвтоВАЗ поднял цены на автомобили

Как и ожидалось, АвтоВАЗ поднял цены на автомобили с 1 января 2019 года.
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ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

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Обновлено вчера в 17:54
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Антидопинговое агентство США призвало WADA вновь отстранить Россию

Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт предложил вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA, передает ESPN.
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
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Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске

Прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 15:53
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