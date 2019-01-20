Происшествия
В Магнитогорске демонтировали поврежденную взрывом стену домаLenta.ru 10:55
В Магнитогорске разобрали стену дома, поврежденную при взрыве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании, проводившей демонтаж, Юрия Овчарова. По его словам, остальная часть шестого подъезда не пострадала.
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Происшествия
В результате пожара в Москве погиб человек
Обновлено в 12:28
Происшествия
Два человека погибли и еще 22 пострадали при пожаре в Куршевеле
Обновлено в 06:22
Происшествия
На трассе в Челябинской области опрокинулся микроавтобус
Микроавтобус опрокинулся на трассе в Челябинской области, в результате травмы получили 11 человек.
Обновлено в 10:12
Происшествия
На акции «желтых жилетов» во Франции задержали около 300 человек
Около 300 человек задержаны во Франции в ходе десятой акции протестов "желтых жилетов" в субботу, 19 января, передает BFMTV.
Обновлено в 11:35
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию
Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ
Автомобиль, в салоне которого были два человека, упал с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре в подмосковном Одинцово, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Норвегии пришла в сознание раненная россиянином женщина
В Норвегии пришла в сознание 25-летняя женщина, получившая ножевое ранение при нападении россиянина в одном из магазинов в Осло, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 07:28
Происшествия
У купавшихся в проруби россиян угнали машину с ребенком
Обновлено в 06:53
Происшествия
Стрингер Sputnik пострадал в ходе протестов в Афинах
Стрингер Sputnik Греция Костис Дадамис пострадал во время протестов в Афинах. Об этом заявили в пресс-службе агентства.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Вологодской области балка строящегося моста обрушилась на грузовик
Водитель грузовика погиб в результате обрушения железобетонной балки строящегося моста в Вологодской области, сообщает региональное СУСК РФ.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Жители Петербурга пожаловались на странный запах
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Марий Эл совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
Обновлено в 09:00
Происшествия
Супруг Елизаветы II получил предупреждение за вождение без ремня
Полиция вынесла предупреждение супругу королевы Великобритании Елизаветы II 97-летнему принцу Филиппу, после того как он был замечен за вождением машины без ремня безопасности спустя два дня после аварии с его участием.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Бомба взорвалась в автобусе в сирийском городе Африн
Взрыв произошел в пассажирском автобусе в сирийском городе Африн. В результате погибли четыре человека, сообщает газета Daily Sabah.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Чечне больше 120 тыс. человек остались без электроснабжения
Порядка 122,5 тысяч жителей Чечни остались без электроснабжения, сообщается на портале Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:16