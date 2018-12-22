Экономика

В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение
РИА Новости
вчера в 20:15

Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов. Ранее власти Магаданской области заявляли о нехватке финансирования учреждений здравоохранения.
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В Магаданской области дефицит средств на здравоохранение составит 1 миллиард 900 миллионов рублей

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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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На «Щекиноазоте» в Тульской области начинается строительство третьей очереди производства метанола.
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