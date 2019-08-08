Происшествия
В центре Магадана полицейские застрелили медведяВести.Ru вчера в 22:14
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
Космос
Венера превратилась в ад, Земля следующая
Обновлено вчера в 08:21
Культура
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией
Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.
Обновлено вчера в 21:23
Энергетика
Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения в августе
Поскольку самую низкую цену предлагал «Нафтогаз», в Кабмине отметили, что в августе цена должна быть снижена и составить 4 650 грн (12 тыс. руб.) за тысячу кубов, а не 4905 (12,7 тыс. руб.), как было ранее.
Обновлено в 01:27
Политика
Кличко намерен баллотироваться на второй срок на пост мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен снова баллотироваться на эту должность.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей
Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний проведут проверку в Петербурге.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.
Обновлено в 03:24
Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).
Обновлено в 03:45
Происшествия
У моста Александра Невского водитель получил ножевое ранение в драке
У съезда с мота Александра Невского на Заневский проспект произошел дорожный конфликт, вылившийся в драку, в результате которой один человек получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Новороссийском
Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин примерили на своих детей царские образы
Интерьером послужила обстановка, которую во времена расцвета Российской империи предпочла бы царская семья.
Обновлено в 02:11
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%
CAPEX вырос на 1,2% год к году и составил 16,4 млрд рублей. Свободный денежный поток снизился на 22,7%, до 6,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Общество
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Экономика
На месте Останкинского молочного комбината построят жилой квартал
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
В Москвы пресекли работу «циничных лжеюристов», обманувших 300 человек
Столичная полиция пресекла работу группы лжеюристов, которые с особым цинизмом и ущербом на 150 миллионов рублей обманули примерно 300 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Уфе женщина погибла после укуса собаки
Обновлено в 03:40