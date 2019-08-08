Происшествия

В центре Магадана полицейские застрелили медведяВести.Ru вчера в 22:14

На территорию Магадана вышел из леса молодой медведь.
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Удирающий от полицейских медведь в Магадане попал на видео

Вести.Ru03:34

В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя

РБКвчера в 23:02

В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города

РИА Новостивчера в 21:04

Медведь прибежал в центр Магадана

Газета.Ruвчера в 21:22

Появление медведя в центре города — это ЧП даже для Магадана

MagadanMedia.ruвчера в 21:45

Медведя застрелили в районе школы в Магадане (Видео 18+)

Колыма-информвчера в 17:53

В центре Магадана прогулялся медведь. Рядом с мэрией и правительством области (фото, видео)

Весьмавчера в 15:46
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
Происшествия

Свидетель по делу об убийстве Михаила Круга задушил двоих сокамерников

Обновлено в 03:16
Космос

Венера превратилась в ад, Земля следующая

Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Сторонники Атамбаева использовали детей в качестве живого щита

Обновлено в 03:37
Культура

Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке

Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Политика

Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией

Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.
Обновлено вчера в 21:23
Энергетика

Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения в августе

Поскольку самую низкую цену предлагал «Нафтогаз», в Кабмине отметили, что в августе цена должна быть снижена и составить 4 650 грн (12 тыс. руб.) за тысячу кубов, а не 4905 (12,7 тыс. руб.), как было ранее.
Обновлено в 01:27
Политика

Кличко намерен баллотироваться на второй срок на пост мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что намерен снова баллотироваться на эту должность.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Политика

Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Общество

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний проведут проверку в Петербурге.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.
Обновлено в 03:24
Экономика

Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году

Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).
Обновлено в 03:45
Происшествия

У моста Александра Невского водитель получил ножевое ранение в драке

У съезда с мота Александра Невского на Заневский проспект произошел дорожный конфликт, вылившийся в драку, в результате которой один человек получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

МИД РФ прокомментировал события в Киргизии

Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Новороссийском

Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин примерили на своих детей царские образы

Интерьером послужила обстановка, которую во времена расцвета Российской империи предпочла бы царская семья.
Обновлено в 02:11
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

В России захотели завести уголовное дело на Сталина

В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Политика

Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии

Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%

CAPEX вырос на 1,2% год к году и составил 16,4 млрд рублей. Свободный денежный поток снизился на 22,7%, до 6,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Общество

ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер

Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Экономика

На месте Останкинского молочного комбината построят жилой квартал

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Москвы пресекли работу «циничных лжеюристов», обманувших 300 человек

Столичная полиция пресекла работу группы лжеюристов, которые с особым цинизмом и ущербом на 150 миллионов рублей обманули примерно 300 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Милла Йовович ждет третьего ребенка

Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Уфе женщина погибла после укуса собаки

Обновлено в 03:40
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