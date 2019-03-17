Происшествия
В Магадане стая бродячих собак напала на ребенкаИзвестия 05:53
В городском парке Магадана стая бездомных собак набросилась на пятилетнего ребенка и покусала его. Мальчик получил серьезные травмы и был прооперирован, сообщает 17 марта «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона. После происшествия ребенка доставили в областную больницу.
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