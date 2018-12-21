Футбол

В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью
Газета.Ru
вчера в 23:18

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ruвчера в 23:18

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В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью

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Игрок «МЮ» выиграл у своего одноклубника £20 тысяч, поставив на увольнение Моуринью

Sport24.ru00:34
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Маркос Рохо
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, защитник клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины. Выступает на позициях центрального и левого защитника. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.
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