Энергетика

В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев
iReactor
вчера в 21:50

Киев увеличит цены на газ по требованию МВФ. На Украине вновь ожидается повышение цен на газ для граждан. С 1 мая текущего года цена на газ вырастет на 15%, а уже с 2020 года она будет в полной мере соответствовать рыночной.
iReactorвчера в 21:50

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Экономика сегоднявчера в 17:28

Стало известно о новом повышении цены на газ для украинцев

Взгляд.ру00:50
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