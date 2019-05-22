Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на УкраинуRT на русском 04:16

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
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В МВФ опровергли сокращение работы миссии на Украине из-за роспуска Рады

РБК05:14

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Газета.Ru06:51

В МВФ опровергли досрочное прекращение работы миссии на Украине

РИА Новости05:31

Миссия МВФ покинет Украину из-за роспуска Верховной рады

Коммерсантъ06:23

МВФ опроверг досрочное завершение работы миссии в Киеве

Московский Комсомолец05:09

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

RT на русском04:16

В МВФ опровергли информацию о досрочном прекращении визита миссии на Украину

ТАСС04:13
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Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

Обновлено в 09:20
Футбол

«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро

«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Обновлено в 03:12
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поделилась подробностями родов

Посол чемпионата мира по футболу 2018 и модель Виктория Лопырева, впервые ставшая матерью в феврале текущего года, решила поделиться с поклонниками подробностями родов.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло

Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Футбол

«Матч ТВ» проведет перекличку между всеми футбольными поединками 30-го тура РПЛ

Для удобства зрителей федеральный телеканал «Матч ТВ» проведет онлайн-перекличку между городами, где пройдут футбольные встречи 30-го тура РПЛ.
Обновлено в 07:51
Общество

ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере

Обновлено в 09:15
Политика

Парубий учуял «запах горящих шин» в воздухе

Председатель Верховной рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам с просьбой "принюхаться". Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 08:59
Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам теплое начало лета

Начало лета на большей части территории России будет теплым, столбики термометров покажут среднюю температуру выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Хоккей

Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России внес в заявку команды на чемпионат мира защитника Артема Зуба, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В Ульяновске эвакуируют несколько крупных торговых центров

Сегодня, 22 мая в четвертом часу вечера эксртенные службы эвакуировали сразу несколько торговых центров.
Обновлено в 08:05
Политика

Секретарём СНБО назначен экс-министр финансов Александр Данилюк

Секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен бывший министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет

Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Авто

Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России

Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
Обновлено в 07:04
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Политика

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Происшествия

На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2

Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР

Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свое свадебное путешествие

Кадры свадебного путешествия звездной пары видела, наверное, вся страна. Они использовали их в клипе Агутина на песню «Половина сердца».
Обновлено в 07:00
Энергетика

«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ

За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Политика

Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России

Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
Обновлено в 08:20
Политика

Медведчук призвал Зеленского законно разогнать Раду

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Раду надо не распускать, а ее необходимо "разогнать", сделав это законно.
Обновлено в 09:10
Кино

Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов

Обновлено в 08:07
Общество

Тысячи откровенных фото девушек попали в сеть

Обновлено в 08:39
Экономика

Минпромторг продлит запрет на госзакупки иностранной мебели

Минпромторг разработал проект постановления о продлении запрета на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 08:24
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