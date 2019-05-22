В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на УкраинуRT на русском 04:16

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

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