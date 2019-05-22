Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на УкраинуRT на русском 04:16
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
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Шоу-бизнес
Наталья Гулькина поделилась с Яной Захаровой мыслями о войне, добре и сказках
Miss Fashion TV Russia Яна Захарова хорошо известна, как автор и ведущий собственного youtube канала, поскольку не пропускает почти не одного массового городского мероприятия.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
Обновлено в 05:26
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено вчера в 07:27
Технологии
Полицейские в России тестируют компактные камеры для распознавания лиц
Если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистратов, которые уже используют в МВД.
Обновлено в 04:32
Экономика
АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 04:31
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Авто
Официально представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Британский автобренд представил обновленную версию Land Rover Discovery Sport модельного ряда 2020 года, который получил другой дизайн, улучшенные технологии и гибридный мотор.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку
21 мая английский футбольный клуб «Арсенал» официально сообщил, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не примет участие на матч финала Лиги Европы против «Челси».
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Глава партии «Слуга народа» назначен замглавы СБУ
Владимир Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова первым заместителем руководителя Службы безопасности Украины.
Обновлено в 06:00
Спорт
У жены перенесшего инфаркт вратаря Касильяса обнаружили рак
1 мая Касильяс перенес инфаркт миокарда на тренировке футбольного клуба "Порту", за который он до последнего момента выступал.
Обновлено в 03:25
Культура
Дудь сравнил Челябинск с Лондоном
Юрий Дудь встретился с Алексеем Ивановым в Манчестере. Писатель признался, что город ему нравится индустриальным наследием.
Обновлено в 06:01
Игры
Opera разработала браузер для геймеров
Норвежская компания Opera Software разработала новую версию браузера, сообщает Nation News. Браузер GX разработан специально для геймеров.
Обновлено в 05:56
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика
Гройсман заявил о намерении 22 мая подать заявление об отставке в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен 22 мая передать своё заявление об отставке на рассмотрение в Верховную раду.
Обновлено в 04:56
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Опрос: Более 70% украинцев хотят разогнать Верховную Раду
В результате опроса 2000 совершеннолетних респондентов, который проводился с 16 по 21 мая, выяснилось отношение электората к VIII созыву парламента.
Обновлено в 06:14
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский внес в Верховную раду свой первый законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который предполагает изменение закона «О публичных закупках» для их регулирования в период выборов.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах
Житель Великобритании оставлял библейские послания на зеркалах дома своей пожилой возлюбленной, чтобы она вписала его имя в завещании, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:28
Политика
Мосгордума приняла закон об электронном голосовании
Депутаты Мосгордумы приняли закон о проведении эксперимента по проведению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов столичного парламента седьмого созыва, которое пройдет 8 сентября, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 05:23
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14