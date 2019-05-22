Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на УкраинуRT на русском 04:16

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
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В МВФ опровергли досрочное прекращение работы миссии на Украине

РИА Новости05:31

В МВФ опровергли сокращение работы миссии на Украине из-за роспуска Рады

РБК05:14

МВФ опроверг досрочное завершение работы миссии в Киеве

Московский Комсомолец05:09

В МВФ опровергли информацию о сокращении работы миссии на Украине

РЕН ТВ05:37

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

RT на русском04:16

В МВФ опровергли информацию о досрочном прекращении визита миссии на Украину

ТАСС04:13

В Госдуме рассказали, по какой причине МВФ может покинуть Украину

ФАН05:24
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По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
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В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

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На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено вчера в 07:27
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Полицейские в России тестируют компактные камеры для распознавания лиц

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АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей

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Обновлено вчера в 04:31
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Авто

Официально представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Британский автобренд представил обновленную версию Land Rover Discovery Sport модельного ряда 2020 года, который получил другой дизайн, улучшенные технологии и гибридный мотор.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол

Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку

21 мая английский футбольный клуб «Арсенал» официально сообщил, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не примет участие на матч финала Лиги Европы против «Челси».
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Глава партии «Слуга народа» назначен замглавы СБУ

Владимир Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова первым заместителем руководителя Службы безопасности Украины.
Обновлено в 06:00
Спорт

У жены перенесшего инфаркт вратаря Касильяса обнаружили рак

1 мая Касильяс перенес инфаркт миокарда на тренировке футбольного клуба "Порту", за который он до последнего момента выступал.
Обновлено в 03:25
Культура

Дудь сравнил Челябинск с Лондоном

Юрий Дудь встретился с Алексеем Ивановым в Манчестере. Писатель признался, что город ему нравится индустриальным наследием.
Обновлено в 06:01
Игры

Opera разработала браузер для геймеров

Норвежская компания Opera Software разработала новую версию браузера, сообщает Nation News. Браузер GX разработан специально для геймеров.
Обновлено в 05:56
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН

Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика

Гройсман заявил о намерении 22 мая подать заявление об отставке в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен 22 мая передать своё заявление об отставке на рассмотрение в Верховную раду.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков

Обновлено в 04:30
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Опрос: Более 70% украинцев хотят разогнать Верховную Раду

В результате опроса 2000 совершеннолетних респондентов, который проводился с 16 по 21 мая, выяснилось отношение электората к VIII созыву парламента.
Обновлено в 06:14
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара

Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский внес в Верховную раду свой первый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который предполагает изменение закона «О публичных закупках» для их регулирования в период выборов.
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Происшествия

Любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах

Житель Великобритании оставлял библейские послания на зеркалах дома своей пожилой возлюбленной, чтобы она вписала его имя в завещании, сообщают СМИ.
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Политика

Мосгордума приняла закон об электронном голосовании

Депутаты Мосгордумы приняли закон о проведении эксперимента по проведению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов столичного парламента седьмого созыва, которое пройдет 8 сентября, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 05:23
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
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