В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на УкраинуRT на русском 04:16

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Здоровье В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.

Футбол Семин считает, что Кубок важен для всех команд Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды.

Футбол «Марсель» предложит новый контракт Балотелли Спортивный директор клуба Андони Субисаррета планирует продлить контракт с 28-летним футболистом как минимум на сезон.

Единоборства Макгрегор уверен, что еще раз подерется с Нурмагомедовым Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Экономика Рокфеллер обогнал нынешних богачей Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.

Политика В Совфеде оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с РФ Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по переговорам с Россией внушающей оптимизм.

Происшествия Возбуждено дело о махинациях с землей в Дагестане на 370 млн рублей Фигурантам дела вменяют в вину причинение ущерба государству в размере более 370 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.

Армия и оружие Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.

Шоу-бизнес Родители избавляются от вещей Юлии Началовой Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.

Политика Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника» Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.

Происшествия В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что Гарик Харламов ревнует ее к визажисту Интересно, что в своем поздравлении актриса призналась, что именно к ней переодически Асмус ревнует муж.

Кино Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.

Экономика Правительство увеличило количество работающих с эскроу-счетами банков Ранее издание РБК сообщило, что кабмин снизил требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами.

Кино Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов» Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.

Интернет Долгие годы Google хранила пароли от G Suite нехешированными В Google подчеркнули, что нехешированные пароли не подвергались никаким рискам внутри защищенной инфраструктуры компании, а также не было выявлено никаких признаков того, что они могли подвергаться каким-либо злоупотреблениям.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Политика Депутат Мосгордумы Шувалова проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в парламент Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова в среду проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в столичный парламент.

Политика США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.

Хоккей Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.