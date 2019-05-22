Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на УкраинуRT на русском 04:16
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
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Музыка
Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein
Обновлено в 04:30
Здоровье
В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице
Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Футбол
Семин считает, что Кубок важен для всех команд
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Футбол
«Марсель» предложит новый контракт Балотелли
Спортивный директор клуба Андони Субисаррета планирует продлить контракт с 28-летним футболистом как минимум на сезон.
Обновлено в 01:29
Экономика
Механизм продажи билетов в Большой театр имеет недостатки – СП РФ
Механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на Исторической сцене, имеет недостатки.
Обновлено в 04:32
Единоборства
Макгрегор уверен, что еще раз подерется с Нурмагомедовым
Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:17
Экономика
Рокфеллер обогнал нынешних богачей
Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Apple представила обновленный MacBook Pro
Обновлено вчера в 15:43
Политика
В Совфеде оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с РФ
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по переговорам с Россией внушающей оптимизм.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Возбуждено дело о махинациях с землей в Дагестане на 370 млн рублей
Фигурантам дела вменяют в вину причинение ущерба государству в размере более 370 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса
В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Родители избавляются от вещей Юлии Началовой
Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома
В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что Гарик Харламов ревнует ее к визажисту
Интересно, что в своем поздравлении актриса призналась, что именно к ней переодически Асмус ревнует муж.
Обновлено вчера в 12:04
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика
Правительство увеличило количество работающих с эскроу-счетами банков
Ранее издание РБК сообщило, что кабмин снизил требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами.
Обновлено в 04:08
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Перенос производства Су-34 из Новосибирска опровергли
Обновлено вчера в 23:19
Интернет
Долгие годы Google хранила пароли от G Suite нехешированными
В Google подчеркнули, что нехешированные пароли не подвергались никаким рискам внутри защищенной инфраструктуры компании, а также не было выявлено никаких признаков того, что они могли подвергаться каким-либо злоупотреблениям.
Обновлено в 03:30
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Депутат Мосгордумы Шувалова проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в парламент
Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова в среду проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в столичный парламент.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision
Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
Обновлено в 02:44
Общество
У Джейми Оливера отобрали его рестораны
Обновлено вчера в 18:15
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Энергетика
Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США
Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:13