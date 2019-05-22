Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на УкраинуRT на русском 04:16

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Миссия МВФ сокращает график работы на Украине

Life.ru04:00

В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине

REGNUM04:19

Миссия МВФ досрочно покидает Украину

Московский Комсомолец04:15

Миссия МВФ досрочно покидает Украину

News.ru04:03

СМИ: миссия МВФ досрочно покидает Украину из-за роспуска Рады

Rambler News Service04:25

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

RT на русском04:16

В МВФ опровергли информацию СМИ о досрочном прекращении визита миссии на Украину

ТАСС04:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
Музыка

Борис Гребенщиков выпустил клип в стиле Rammstein

Обновлено в 04:30
Здоровье

В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице

Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Футбол

Семин считает, что Кубок важен для всех команд

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Футбол

«Марсель» предложит новый контракт Балотелли

Спортивный директор клуба Андони Субисаррета планирует продлить контракт с 28-летним футболистом как минимум на сезон.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 02:31
Экономика

Механизм продажи билетов в Большой театр имеет недостатки – СП РФ

Механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на Исторической сцене, имеет недостатки.
Обновлено в 04:32
Единоборства

Макгрегор уверен, что еще раз подерется с Нурмагомедовым

Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:17
Экономика

Рокфеллер обогнал нынешних богачей

Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Гаджеты

Apple представила обновленный MacBook Pro

Обновлено вчера в 15:43
Политика

В Совфеде оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с РФ

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по переговорам с Россией внушающей оптимизм.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Возбуждено дело о махинациях с землей в Дагестане на 370 млн рублей

Фигурантам дела вменяют в вину причинение ущерба государству в размере более 370 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса

В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Родители избавляются от вещей Юлии Началовой

Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Обновлено в 04:08
Политика

Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома

В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что Гарик Харламов ревнует ее к визажисту

Интересно, что в своем поздравлении актриса призналась, что именно к ней переодически Асмус ревнует муж.
Обновлено вчера в 12:04
Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика

Правительство увеличило количество работающих с эскроу-счетами банков

Ранее издание РБК сообщило, что кабмин снизил требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами.
Обновлено в 04:08
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

Перенос производства Су-34 из Новосибирска опровергли

Обновлено вчера в 23:19
Интернет

Долгие годы Google хранила пароли от G Suite нехешированными

В Google подчеркнули, что нехешированные пароли не подвергались никаким рискам внутри защищенной инфраструктуры компании, а также не было выявлено никаких признаков того, что они могли подвергаться каким-либо злоупотреблениям.
Обновлено в 03:30
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Депутат Мосгордумы Шувалова проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в парламент

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова в среду проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в столичный парламент.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision

Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
Обновлено в 02:44
Общество

У Джейми Оливера отобрали его рестораны

Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Энергетика

Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США

Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное