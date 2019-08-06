Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономикуRT на русском 05:20

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
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МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть

Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в ежегодном докладе о российской экономике, опубликованном на сайте организации.
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Московский Комсомолецвчера в 23:58

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
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Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
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ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

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В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года

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Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства

США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
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Специальный прокурор Панамы возбудил уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
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