Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономикуRT на русском 05:20

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
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с чего всё началось

МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть

Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в ежегодном докладе о российской экономике, опубликованном на сайте организации.
РБКвчера в 23:30

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Эксперт прокомментировал доклад МВФ в части влияния санкций на экономику РФ

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МВФ сообщил, что падение цен на нефть нанесло экономике России больше ущерба, чем санкции

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Экономист: Никакие падения цен на нефть России не страшны

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РИА Новости04:38

МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть

РБКвчера в 23:30
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
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Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

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Общество

Дом Гитлера в Австрии будет реконструирован

Обновлено в 09:19
Технологии

ЦРПТ протестировал регистратор выбытия в Пироговке

Оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и поставщик программного обеспечения «Парус» протестировали работу регистратора выбытия в Пироговском центре.
Обновлено вчера в 04:09
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
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Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве

Обновлено в 06:54
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика

Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
Обновлено в 03:36
Политика

Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Политика

Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе

МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Экономика

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

Обновлено в 01:58
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Стало известно, сколько Шипулин потратил на предвыборную кампанию

Стало известно, сколько бывший биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин потратил на предвыборную кампанию на выборы в Государственную думу РФ.
Обновлено 03 августа в 09:16
Общество

В Тюмени труженицу тыла похоронили в черном пакете

Обновлено в 08:36
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают на 2%

Авиабилеты из России за границу с 7 августа подорожают на 2%. Об этом говорится в сообщении сервиса Tutu.ru, поступившем в РБК.
Обновлено в 08:33
Экономика

В России IT-преступность за год выросла почти в полтора раза

Преступность в сфере высоких технологий в России по итогам первого полугодия выросла почти в 1,5 раза, свидетельствует статистика Генпрокуратуры.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Красноярском крае пропал частный самолет

Частный самолет не вышел на связь в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:43
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина

Как отмечается, в категории до 500 руб. уже есть хороший выбор качественных российских вин - это подтвердило и прошлогоднее исследование Роскачества.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Минобороны назвало причину взрывов на складе под Ачинском

Обновлено в 02:02
Недвижимость

Сбербанк снизил ставки для потребительских кредитов

Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1.5 п.п. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее - 12,9%).
Обновлено в 09:24
Финансы

Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года

«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

Право бесплатной парковки в Москве получили машины двух ведомств

Автомобили Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний получили право бесплатно парковаться на столичных платных парковках, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:12
Происшествия

Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест

Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Татарстане убили девятимесячную девочку

Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Хоккей

Путину рассказали об уловке российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал президенту страны Владимиру Путину, что на Олимпиаде в Южной Корее, где российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, у каждого на внутренней стороне пиджака был пришит флаг и слова «Россия в моем сердце».
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России

Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze - 2019 завершились победой России – с таким мнением в газете "День" выступил украинский политолог Михаил Гончар.
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Происшествия

Петербурженка на Lexus битой отстояла свое право ездить по тротуару

Обновлено в 03:56
Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России

Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
Обновлено в 01:19
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