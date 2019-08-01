с чего всё началось

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

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