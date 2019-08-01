Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономикуRT на русском 05:20

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
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с чего всё началось
Ежегодный отрицательный эффект санкций против России заметно ударил по темпам роста российской экономики, однако значительно больший ущерб ей нанесло падение цен на нефть, говорится в докладе
 Международного валютного фонда (МВФ).
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