Экономика

В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику РоссииREGNUM 02:11

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть

Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в ежегодном докладе о российской экономике, опубликованном на сайте организации.
РБКвчера в 23:30

Подробнее о событии

Выяснилось, что нанесло экономике России наибольший ущерб

URA.Ru00:46

МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть

РБКвчера в 23:30

В МВФ оценили, как сильно пострадала экономика России от санкций и нефти

Росбалт02:35

МВФ оценил влияние санкций и падения цен на нефть на экономику России

Комсомольская правда02:33

Потери российской экономики от подешевевшей нефти превысили санкционный эффект

Московский Комсомолецвчера в 23:58

МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики

Полит.рувчера в 23:55

МВФ рассказал о влиянии цен на нефть и санкций на российскую экономику

Газета.Ru03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:23, Ашберн
Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП под Ачинском

Обновлено в 03:02
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Общество

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Политика

Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»

Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Космос

Ученые проводят на МКС эксперимент по добыче минералов бактериями

Как отмечает ЕКА, "добыча полезных ископаемых в космосе может позволить астронавтам пребывать там в течение длительного времени, обеспечивая их минералами, металлами, кислородом, водой и топливом".
Обновлено в 02:08
Экономика

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

Обновлено вчера в 18:16
Футбол

Черчесов: Чалов не играет в сборной, потому есть Дзюба

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба.
Обновлено в 02:48
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке

Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красного вина

По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Транспорт

В двух районах Магаданской области действует режим ЧС из-за паводка

В Тенькинском и Сусуманском районах действует режим ЧС в связи с размытием в нескольких местах дорог и высоким подъёмом воды в реках.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

Польские СМИ: Плохое состояние военного флота России представляет угрозу

Обновлено в 02:28
Технологии

Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду

Сбербанк запустил сервис, с помощью которого клиенты смогут оплачивать покупки через платежный сервис «Плати QR».
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера

Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Антонио Бандерас рассказал, как перенесенный инфаркт изменил его жизнь

10 августа Антонио Бандерасу исполнится 59 лет. Накануне дня рождения актер решил вспомнить о поворотных моментах своей жизни.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей

Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол

Лукаку проводит тренировки в «Андерлехте» без согласия «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку проводит занятия с молодежной командой «Андерлехта» без согласия руководства английского клуба.
Обновлено в 03:12
Футбол

Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды

Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

В Петербурге задержан хулиган, избивший кондуктора троллейбуса

Мужчина, избивший кондуктора троллейбуса в Петербурге, пришел в полицию с повинной и был задержан.
Обновлено в 02:48
Политика

Китай прекратил закупку сельскохозяйственной продукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки продукции из США.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках

Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания просит увеличить размер суточных выплат во время командировок, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение профсоюза в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Почти 20 человек пострадали при аварийной посадке самолёта в Валенсии

Обновлено вчера в 17:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное