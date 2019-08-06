Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику РоссииREGNUM 02:11
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
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Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в ежегодном докладе о российской экономике, опубликованном на сайте организации.РБКвчера в 23:30
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Потери российской экономики от подешевевшей нефти превысили санкционный эффект
Московский Комсомолецвчера в 23:58
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