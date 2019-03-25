Происшествия
В МВД заинтересовались складом детского питания в морге ЮгорскаГазета.Ru 08:39
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости". Отмечается, что данные поступили от депутата городской думы Антона Пантина.
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Транспорт
В Москве запретили ездить по выделенным полосам в выходные
Обновлено в 07:16
Культура
Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 08:22
Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в рваных джинсах станцевала с дочкой Лизой
На видео Пугачева танцует в рваных джинсах и белой узорчатой блузке. Елизавета одета в похожем стиле – у нее белоснежное платье с узорами.
Обновлено в 09:24
Экономика
На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»
Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Кардифф» не собирается платить «Нанту» за трансфер Салы
Руководство «Кардиффа» приняло решение не выплачивать деньги за трансфер форварда Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы.
Обновлено в 04:55
Экономика
Naspers разместит свои зарубежные интернет-активы на бирже Euronext
Сегодня южноафриканская медиагруппа Naspers сообщила, что она объединит все свои иностранные интернет-активы, включая доли в компаниях, занимающихся интернет-рекламой, доставкой еды, платежами и другими видами связанной с интернетом деятельности, в единую компанию, которую затем разместит на бирже Euronext Amsterdam.
Обновлено в 09:16
Политика
В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Музыка
Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни
Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44
Экономика
«Ъ»: Генпрокуратура нашла нарушения в московских проектах РЖД
По данным газеты "Коммерсантъ", ссылающейся на письмо генпрокурора России Юрия Чайки, направленное в адрес президента РФ Владимира Путина, Генеральная прокуратура нашла ряд нарушений, допущенных Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдором) и ОАО "РЖД" при строительстве объектов инфраструктуры московского транспортного узла (МТУ) в период 2012-2018 годов.
Обновлено в 06:17
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Наука
Курящие отцы вредят сердцу ребенка больше, чем курящие матери
Обновлено в 08:50
Экономика
Беглов не позволит дальше кормить Петербург «цифрами и картинками»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал закончить кормить горожан «красивыми картинками и цифрами» о социально-экономическом развитии города.
Обновлено в 05:00
Политика
Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и России
Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России.
Обновлено в 09:08
Кино
На «России 1» стартует второй сезон сериала «Годунов»
В понедельник, 25 марта, на телеканале «Россия 1» выйдет первая серия второго сезона исторической киносаги «Годунов».
Обновлено в 09:43
Происшествия
Бывшая жена Дацика обвинила его в избиении детей
Обновлено в 09:50
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Спорт
Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила
Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Политика
Нетаньяху пообещал ответить силой на обстрел из сектора Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на обстрел государства со стороны сектора газа будет дан силовой ответ.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Брянске опубликовано видео с места страшного ДТП у автовокзала
В Брянске опубликовали видео в первые минуты после трагического ДТП возле автовокзала, где погибли четыре человека и трое были ранены.
Обновлено в 04:26
Интернет
Криптовалюты стали популярнее. Yahoo Japan запустит биржу
В мае компания Yahoo Japan начнет торговать криптовалютами.
Обновлено в 07:47
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Наука
В Китае нашли уникальные окаменелости
По словам учёных, находка является уникальной, поскольку у некоторых обнаруженных экземпляров хорошо сохранились мягкие ткани, в том числе кожа, глаза и внутренние органы.
Обновлено в 08:14