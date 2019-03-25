В МВД заинтересовались складом детского питания в морге ЮгорскаГазета.Ru 08:39

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости". Отмечается, что данные поступили от депутата городской думы Антона Пантина.

В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска

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