Происшествия
Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в моргеРИА Новости 05:37
Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
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Общество
В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах
В пресс-службе Минобрнауки отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям.
Обновлено в 00:00
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Футбол
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Frankfurter Rundschau (Германия): ступени алтаря из немецкого трофейного оружия (Frankfurter Rundschau)
Представители Министерства обороны успокаивают встревоженных военных историков, что, мол, для стальных ступеней не придется переплавлять трофейное немецкое оружие из музейных фондов, а только трофейный металлолом с армейских складов.
Обновлено в 18:38
Футбол
Андрей Шевченко: Сегодня самое главное для нас - это результат
Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня поддерживали нашу команду - это помогло футболистам бороться.
Обновлено в 18:47
Политика
Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле
Обновлено в 17:37
Авто
Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар
Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
США ответят России «технологией будущего»
Обновлено в 17:22
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков
Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
Обновлено в 03:35
Политика
Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Экономика
«Ташир» пошел на вынос
Открытие заявленного количества магазинов может обойтись "Таширу" в 100 млн руб. Сеть Take Away создавалась в 2015 году, сейчас действует три универмага в "Рио" на Ленинском проспекте, "Райкин Плаза" в Марьиной Роще и Avenue SouthWest на проспекте Вернадского; все они принадлежат структурам владельца "Ташира" Самвела Карапетяна.
Обновлено в 18:17
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Хоккей
Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы
Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Политика
Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита
Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
У границ России заметили бомбардировщики США
К границе России приблизились три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress.
Обновлено в 14:09
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Израильтян предупредили о риске новых ракетных обстрелов из Газы
Ранее в понедельник Израиль начал наносить удары по Газе в ответ на запущенную из анклава ракету в ночь на понедельник.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
В США не смогли назвать сроки вывода своих войск из Сирии
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее выступил с заявлением, в котором сообщил о победе над ИГ и предстоящим выводом американских войск с территории Сирии.
Обновлено в 16:58
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Кирове мать заперла в квартире пятерых детей
Обновлено в 07:37
Происшествия
Замглавврача Александровской больницы оштрафовали на 40 тысяч
В понедельник, 25 марта, стало известно о том, что замглавврача Александровской больницы оштрафовали на 40 тысяч.
Обновлено в 13:40