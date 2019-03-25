Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в моргеРИА Новости 05:37

Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге

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