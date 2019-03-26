В МВД задумались о лишении наркозависимых водительских правГазета.Ru 08:40

В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах. Об этом на совещании в Совфеде сообщил заместитель главы ведомства Игорь Зубов. Комментируя инициативу, Зубов сослался на аналогичную практику за рубежом.

с чего всё началось

Замглавы МВД Игорь Зубов рассказал, что в ведомстве рассматривают возможность лишить людей с наркозависимостью возможности водить автомобили. Об этом сообщает РИА "Новости".

Культура Путин вручил премии молодым деятелям культуры Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за 2018 год молодым деятелям культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Авто Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4 Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.

Происшествия В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.

Происшествия Прокурор требует для Гайзера 21 год колонии Государственное обвинение попросило приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера по делу о коррупции.

Общество Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Музыка «Евровидение» может не состояться из-за проблем с безопасностью В середине мая в Израиле запланирован европейский песенный конкурс "Евровидение-2019", однако он может так и не состояться из-за серьезных проблем с безопасностью.

Армия и оружие Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.

Недвижимость Минстрой разрешил достраивать по старым правилам определенные дома "Правительство получает полномочие дать закончить проекты по старым правилам с учетом двух критериев — готовность проекта жилищного строительства и количество ДДУ", - цитирует Якушева "Интерфакс".

Экономика Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Политика МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу» Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».

Происшествия СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.

Общество Работницу Шереметьево уволили за неприличный жест Сотрудница компании «Шереметьево ВИП», показавшая клиенту средний палец в ответ на вопрос о бизнес-зале, уволена из организации.

Религия РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30» Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Политика Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.

Общество У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей «Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.

Армия и оружие Трамп объявил кандидата на пост командующего Космическими войсками США Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны, передает Sputnik.

Экономика ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 года Напомним, что последний раз ЦБ регистрировал банк еще в 2015 году. Эта был московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года).

Футбол Сборной Украины грозят два технических поражения Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.

Музыка Шнуров объяснил распад «Ленинграда» окончанием застоя В беседе с телеканалом РБК Сергей Шнуров признался, что создавал "Ленинград" для того, чтобы играть музыку застоя, ставшую актуальную для 1990-х, а это сейчас якобы неактуально.

Происшествия США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.