В МВД составили список потенциально опасных пород собакИзвестия 10:09

с чего всё началось

МВД составило список опасных пород собак и предложило запретить их выгул без намордника. В нем более 70 пород и метисов. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Политика Депутат Рады: Жители деревень переходят с газа на дрова «Прошло несколько лет, начали поднимать цену на газ для отопления, и сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова», — заявил Бойко.

Происшествия В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.

Политика Суд приговорил Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы Суд в Вирджинии приговорил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа к 3 годам и 11 месяцам тюремного заключения за налоговое и банковское мошенничество, передает Reuters.

Космос Маск похвалил российские ракеты Глава американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте оценил российскую ракетную технику, в частности ракету-носитель «Ангара».

Политика Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.

Финансы Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально объявили о расставании Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально прокомментировали сообщения об их отношениях.

Политика Пять кандидатов в президенты Украины официально снялись с выборов Пять кандидатов в президенты Украины в отведенный законом срок воспользовались правом сняться с предвыборной гонки.

Политика Тимошенко пригрозила привлечь Порошенко к уголовной ответственности Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью шеф-редактору Lb.ua Соне Кошкиной заявила, что в случае её победы на выборах действующий президент Украины Пётр Порошенко будет привлечён к уголовной ответственности.

Происшествия Емельяненко оштрафовали и лишили водительских прав Мировой суд в Кисловодске 7 марта назначил бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко наказание за отказ после ДТП пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции, передает ТАСС.

Общество Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах» Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".

Политика Российского посла вызвали в МИД Словакии Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».

Политика Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в США в отмывании денег, а также в получении взятки в размере $865 млн.

Политика Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры» Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».

Происшествия В Подмосковье четверо неизвестных убили хозяина частного дома В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных ворвались в частный дом и напали на хозяев, сообщили 7 марта в областном главке МВД.

Политика МИД подтвердил задержание граждан США в Новороссийске Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание граждан США в Новороссийске.

Политика Володин прервал выступление Орешкина на правительственном часе Председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал правительственный час с участием главы Минэкономики Максима Орешкина.

Авто Мантуров посетил стенд Aurus на автосалоне в Женеве Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал на международном автосалоне в Женеве, где посетил стенд автомобилей российской марки Aurus.

Происшествия В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.

Политика Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

Происшествия Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.