Общество
В МВД составили список потенциально опасных пород собакИзвестия вчера в 10:09
МВД составило список опасных пород собак и предложило запретить их выгул без намордника. В нем более 70 пород и метисов. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить447
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперта возмутило включение шарпея в список потенциально опасных пород
Народные новостивчера в 18:04
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Происшествия
Пассажир упал на рельсы станции метро «Перово»
Движение поездов прервано днем в пятницу на участке Калининской линии от станции "Новокосино" до станции "Шоссе Энтузиастов" из-за падения пассажира на пути, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:50
Политика
Правительство Финляндии подало в отставку
Отставка правительства произошла за месяц до парламентских выборов в Финляндии, которые пройдут 14 апреля.
Обновлено в 03:52
Политика
Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Пушков прокомментировал слова Климкина о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал полуостров "худшей версией России".
Обновлено в 02:09
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Москве такси врезалось в столб, два человека погибли
Обновлено в 05:11
Путешествия
Пушкин: российским туристам разрешат брать в космос домашних животных
Гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин рассказал, что космическим туристам из России разрешат брать с собой домашних животных, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:14
Космос
Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара»
Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Медведев с борта самолета поздравил женщин с 8 Марта
Обновлено в 02:50
Единоборства
Уайт: боя Макгрегора и Серроне не будет, Конор хочет драться с Хабибом
Макгрегор же, словно примадонна, хочет получать только главные бои на турнире.
Обновлено в 04:45
Общество
Россияне стали лидерами среди получивших паспорт Кипра иностранцев
Самой многочисленной группой, которой выдали паспорта стран — членов ЕС, стали марокканцы — почти 68 тыс. человек, 83% из них получили гражданство Италии, Испании и Франции.
Обновлено в 01:59
Общество
Французские инвесторы откроют в Крыму швейную фабрику
Французские инвесторы намерены открыть в Крыму швейную фабрику, сообщает министерство экономического развития республики.
Обновлено в 05:02
Хоккей
Александр Радулов впервые в карьере оформил хет-трик в НХЛ
Радулов отличился на 16-й, 28-й и 57-й минутах матча, оформив первый за шесть сезонов в НХЛ хет-трик.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Седокова поздравила женщин с 8 Марта эротическим фото
Певица Анна Седокова поздравила россиянок с Международным женским днем, опубликовав в своем Instagram соблазнительное фото.
Обновлено в 04:10
Космос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.
Обновлено в 02:46
Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Комитет Палаты представителей США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России.
Обновлено в 05:18
Политика
Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Ле Пен напомнила о катастрофических последствиях санкций против России
Лидер партии "Национальное объединение", депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
На омбудсмена Украины завели три уголовных дела
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило три уголовных дела против уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Обновлено в 03:55
Музыка
Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, избранный для участия в "Евровидении-2019", представит песню для конкурса в субботу, 9 марта.
Обновлено в 03:27
Политика
Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии
Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Россия и Турция начали патрулирование в Идлибе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале патрулирования турецкой и российской стороны в сирийской провинции Идлиб, передает Anadolu.
Обновлено в 04:29
Политика
Пять кандидатов в президенты Украины официально снялись с выборов
Пять кандидатов в президенты Украины в отведенный законом срок воспользовались правом сняться с предвыборной гонки.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие
National Interest: Индия должна преподать Китаю хороший урок
На следующий день ВВС Пакистана нанесли ответный удар по территории подконтрольного Индии Кашмира. Индия подняла в воздух свои перехватчики.
Обновлено вчера в 23:46
Авто
Составлен топ-10 самых ликвидных кроссоверов на российском авторынке
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» совместно с экспертами проекта «Правильная цена» составили топ-10 самых ликвидных кроссоверов в России.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Виторган и Собчак заявили о расставании
Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган решили официально сообщить о своем расставании.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье
Названы пять основных симптомов рака поджелудочной железы
На днях американский тележурналист, ведущий телешоу Jeopardy 78-летний Алекс Требек сообщил, что ему диагностировали рак поджелудочной железы четвертой степени.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Волгоградский депутат извинился за слова о малоимущих пенсионерах
Обновлено 06 марта в 15:39