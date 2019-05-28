В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в ПриморьеRT на русском 03:02

Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах — им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на Родину.

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали. Об этом информирует пресс-служба управления МВД по региону. Отмечается, что пассажирский автобус, направлявшийся в сторону Владивостока, съехал в кювет и опрокинулся.

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

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