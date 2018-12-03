с чего всё началось

В документе уточнятся, что решение связано с чрезмерной нагрузкой полицейских и тем, что зачастую им приходится решать рабочие задачи вне территории своих участков, — все это провоцирует отток кадров.

В МВД решили снизить нагрузку на участковых

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