В МВД рассказали о давлении на россиян за границей ради компроматаИзвестия 05:43

Замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что за рубежом пытаются собрать компромат на Россию. Выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану, Зубов отметил, что усиливается давление на россиян, которые живут или работают за границей и имеют там собственность, активы.

с чего всё началось

На россиян, выехавших за границу на работу или постоянное место жительства, оказывается давление с целью сбора компромата на Россию. Об этом 28 января заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

В МВД рассказали о давлении на россиян за границей ради компромата

Армия и оружие Армия и оружие Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

Происшествия Происшествия Бывший глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

Авто Авто Renault раскрыла интерьер нового Clio Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.

Происшествия Происшествия Похититель картины Куинджи из Третьяковки задержан Похищенная картина Куинджи обнаружена, ее прятали «на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья».

Авто Авто SsangYong показал дизайн нового кроссовера SsangYong Actyon Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.

Общество Общество В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Интернет Интернет «ВКонтакте» добавила функцию архивирования постов В соцсети «ВКонтакте» появилась функция архивирования старых записей.

Транспорт Транспорт «Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.

Интернет Интернет Роскомнадзор разблокировал почти 19 тысяч IP-адресов Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство сняло блокировку почти 19 тысяч IP-адресов, сообщает RNS.

Авто Авто Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter, реализованных на российском рынке в июле прошлого года.

Общество Общество Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.

Наука Наука В Новосибирске собрали первый в мире алюминиевый авиадвигатель Первый в мире двигатель внутреннего сгорания, собранный полностью из алюминия прошел полный цикл испытаний, которые подтвердили его эффективность.

Общество Общество Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный

Происшествия Происшествия Два самолета опасно сблизились в небе над Ростовской областью

Космос Космос Женские манекены Хельга и Зоар помогут в изучении радиации у Луны

Энергетика Энергетика FT: Польша не сможет побороть газовую зависимость от России

Общество Общество В России с 1 февраля проиндексируют пособия ветеранам и инвалидам Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, повышающее размер пособий ветеранам, инвалидам и гражданам страны, имеющим детей, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Авто Авто Универсал Kia Ceed SW поступил в продажу в России Компания Kia объявила о старте продаж на российском авторынке своего нового универсала Ceed SW (Sportswagon) третьей генерации.

Происшествия Происшествия B аэропорту Екатеринбурга самолет столкнулся со спецавтомобилем Следствие проводит проверку по факту столкновения самолета Boeing-737-800 со спецавтомобилем в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Политика Политика В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.

Авто Авто Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.

Происшествия Происшествия Крыша детсада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области Крыша детского сада обрушилась в городе Поворино Воронежской области, пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Хренов.

Кино Кино Фильм «Черная пантера» завоевал главную премию Гильдии киноактеров США В Гильдию киноактеров США входят около 120 тысяч актеров. Премия SAG Award вручается с 1995 года.

Экономика Экономика «Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.

Авто Авто Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.

Происшествия Происшествия В США потерявшийся в лесу мальчик рассказал, что его спас медведь

Общество Общество Первая жена сатирика Задорнова подала иск к «Первому каналу» Требования бывшей жены сатирика касаются показов 21 июля и 10 ноября прошлого года концерта Задорнова под названием «Умом Россию не понять».