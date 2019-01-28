Политика
В МВД рассказали о давлении на россиян за границей ради компроматаИзвестия 05:43
На россиян, выехавших за границу на работу или постоянное место жительства, оказывается давление с целью сбора компромата на Россию. Об этом 28 января заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов на итоговой коллегии МВД по Татарстану.
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с чего всё началось
Замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что за рубежом пытаются собрать компромат на Россию. Выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану, Зубов отметил, что усиливается давление на россиян, которые живут или работают за границей и имеют там собственность, активы.РИА Новости04:53
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