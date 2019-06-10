Происшествия

В МВД рассказали о ДНК на изъятых у Голунова пакетах с наркотикамиРоссийская газета вчера в 16:46

На пакетах с наркотическими средствами, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК сразу нескольких человек. Об этом заявил официальный представитель столичного Главка МВД Юрий Титов. Он уточнил, что "речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками".
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