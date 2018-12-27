Общество

В МВД рассказали, какие спиртные напитки чаще подделывают в России
ТАСС
05:44

Водку, виски известных марок и шампанское чаще всего подделывают в России. Об этом сообщил заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов в эфире радиостанции "Милицейская волна".
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В МВД рассказали, какие спиртные напитки чаще подделывают в России

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