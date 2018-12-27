В России из алкоголя чаще всего подделывают водку, также мошенники предпочитают выбирать для этих целей виски и шампанское, сообщил заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов.

с чего всё началось

Водку, виски известных марок и шампанское чаще всего подделывают в России. Об этом сообщил заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов в эфире радиостанции "Милицейская волна".

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