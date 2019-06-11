Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана ГолуноваЗакC.Ру 11 июня в 10:08
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС . Делопроизводство завершено в связи с недоказанностью участия журналиста в инкриминируемом ему преступлении.
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Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им.
— Галина Тимченко, российская журналисткаКоммерсантъ 11 июня в 10:04
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