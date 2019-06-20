Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПСRT на русском 05:19

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса

Наиболее радикальное предложение касается практики назначения административных арестов — от них предложено вовсе отказаться. Будущая редакция КоАП обсуждалась вчера в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД.
Коммерсантъвчера в 19:20

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МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Интерфаксвчера в 21:29

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ

РИА Новости04:46

В МВД предложили лишать водителей прав без суда

URA.Ru00:33

В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда

Газета.Ru04:17

В МВД предложили отказаться от административного ареста

РБК05:33

В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса

Коммерсантъвчера в 19:20

Пятнадцать суток отменят

Российская газетавчера в 16:52
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:15, Вашингтон
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Обновлено вчера в 11:44
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Политика

Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 05:27
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Космос

Разработана камера для определения утечек на МКС

Обновлено вчера в 19:27
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Экономика

ЦБ проверил устойчивость банков при новом «идеальном шторме»

При новом кризисе 154 банка (27,7% активов банковского сектора) могли бы столкнуться с дефицитом капитала в объеме 0,8 триллиона рублей и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей

В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Общество

Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России

Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Политика

Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Футбол

«Зенит» согласовал контракт с защитником «Атлетико Паранаэнсе»

Зенит интересуется защитником Атлетико Паранаэнсе Ренаном Лоди.
Обновлено в 05:43
Гаджеты

Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Политика

Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei

Ранее стало известно, что Носков обсуждал с главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств китайского производителя на российскую операционную систему «Аврора».
Обновлено вчера в 05:14
Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки

В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Американский противолодочный самолет P-8 Poseidon показали изнутри

Обновлено в 01:54
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Политика

ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма

РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
Обновлено в 02:42
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Общество

ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Строительный мусор загорелся у храма в Москве

Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:17
Политика

Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧ

Первый россиянин, который был оштрафован по новому закону о «неуважении к власти», — житель Новгородской области Юрий Картыжев — обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишут «Ведомости» со ссылкой на представляющего его интересы адвоката Международной «Агоры» Дамира Гайнутдинова.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро

Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро. Проголосовать можно на официальном сайте горадминистрации.
Обновлено в 05:56
Футбол

Форвард «Лейпцига» может перейти в «Спартак»

Обновлено вчера в 06:54
Гаджеты

Google отказалась от выпуска планшетов

Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
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