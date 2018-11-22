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В МВД предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров
В МВД предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеровTvoe-avto.com18:07
Пошлина будет отменена, а предельные тарифы будут установлены ФАС. Что касается сочетаний букв и цифр, то они будут назначаться Госавтоинспекцией. В дальнейшем, как сообщается, возможно будут организовывать аукционы, на которых будут предлагать «красивые» номера.
Tvoe-avto.com18:07
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