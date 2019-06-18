Политика

В МВД пообещали жесткие меры к полицейским за провокации с наркотикамиИзвестия 09:50

Министерство внутренних дел (МВД) России примет самые жесткие меры к сотрудникам ведомства за провокации с наркотиками. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой. По его словам, ревизию 228 статьи Уголовного кодекса в сторону возможного смягчения санкции надо оценивать комплексно.
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МВД пообещало «жесткие меры» к сотрудникам за провокации с наркотиками

РБК10:40

МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Газета.Ru12:36

МВД обещает наказывать полицейских, подбрасывающих наркотики

Коммерсантъ11:21

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Эхо Москвы14:01

МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации при расследовании наркопреступлений

ТАСС09:39

МВД будет жёстко наказывать сотрудников за провокации при расследовании наркопреступлений

Говорит Москва09:26

МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

РИА Новости09:19
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
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