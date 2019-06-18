Политика
В МВД пообещали жесткие меры к полицейским за провокации с наркотикамиИзвестия 09:50
Министерство внутренних дел (МВД) России примет самые жесткие меры к сотрудникам ведомства за провокации с наркотиками. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой. По его словам, ревизию 228 статьи Уголовного кодекса в сторону возможного смягчения санкции надо оценивать комплексно.
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